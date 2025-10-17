Insólito: el golazo de un excapitán de Brasil para que el Fluminense de Agustín Canobbio ganara en la hora y el rival abandonara la cancha

El Fluminense de Agustín Canobbio y Facundo Bernal venció a Juventude por 1-0 este jueves por la noche por la fecha 28 del Brasileirao , en un partido que tuvo como protagonista al excapitán de Brasil Thiago Silva.

Con Canobbio de arranque (jugó 81 minutos) y Bernal en el banco de suplentes sin ingresar, el Fluminense buscaba puntos claves para pelear por un ingreso a la fase previa de la Copa Libertadores , contra un Juventude que está penúltimo en la tabla, en zona de descenso .

El partido se mantuvo empatado hasta el final, cuando una jugada polémica cambió el resultado. A los 51 minutos del segundo tiempo y con dos minutos más del tiempo agregado por jugar, el golero de Juventude, Jandrei , fue a sacar de manos tras retener un centro, pero demoró más de ocho segundos y por ello el juez del partido cobró un córner a favor de Fluminense.

Juventude despejó el centro al área, pero en el rebote Fluminense recuperó la pelota y tras un centro por derecha de Riquelme Felipe apareció Thiago Silva , el zaguero de 41 años, que con una rara acrobacia puso el 1-0 final del partido en el Estadio Maracaná.

GRECIA Facundo Pellistri tiene nuevo entrenador en Panathinaikos, uno de los técnicos españoles más exitosos de la historia

COPA SUDAMERICANA El golazo de Agustín Canobbio que no le alcanzó a Fluminense, que quedó eliminado ante Lanús en el Maracaná por la Copa Sudamericana

El córner cobrado por el árbitro Jefferson Ferreira de Moraes y el posterior gol enojaron a los jugadores de Juventude, que decidieron retirarse del partido sin disputar los dos minutos finales.

"Hoy nos tocó reclamar por el arbitraje, y el Fluminense se fue festejando. Espero que, cuando les pase a ellos, tengan la lucidez de mirar para atrás", dijo en las declaraciones post partido el golero Jandrei.

Con este resultado Fluminense, que además de Canobbio y Bernal también tiene en su plantel a Joaquín Lavega, se ubicó séptimo en el Brasileirao con 41 puntos, a dos puntos de Botafogo y Bahía, los dos equipos que hoy clasificarían a la fase previa de la Libertadores. Juventude, en tanto, quedó a ocho puntos del Santos, el último equipo fuera de la zona del descenso.