Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MIRÁ EL VIDEO

Insólito: el golazo de un excapitán de Brasil para que el Fluminense de Agustín Canobbio ganara en la hora y el rival abandonara la cancha

El gol llegó tras un córner que el juez cobró porque el golero de Juventude demoró más de ocho segundos en sacar de manos

17 de octubre 2025 - 11:51hs
Momentos antes del golazo de Fluminense

Momentos antes del golazo de Fluminense

Foto: captura de Amazon Prime Video

El Fluminense de Agustín Canobbio y Facundo Bernal venció a Juventude por 1-0 este jueves por la noche por la fecha 28 del Brasileirao, en un partido que tuvo como protagonista al excapitán de Brasil Thiago Silva.

Con Canobbio de arranque (jugó 81 minutos) y Bernal en el banco de suplentes sin ingresar, el Fluminense buscaba puntos claves para pelear por un ingreso a la fase previa de la Copa Libertadores, contra un Juventude que está penúltimo en la tabla, en zona de descenso.

El partido se mantuvo empatado hasta el final, cuando una jugada polémica cambió el resultado. A los 51 minutos del segundo tiempo y con dos minutos más del tiempo agregado por jugar, el golero de Juventude, Jandrei, fue a sacar de manos tras retener un centro, pero demoró más de ocho segundos y por ello el juez del partido cobró un córner a favor de Fluminense.

Juventude despejó el centro al área, pero en el rebote Fluminense recuperó la pelota y tras un centro por derecha de Riquelme Felipe apareció Thiago Silva, el zaguero de 41 años, que con una rara acrobacia puso el 1-0 final del partido en el Estadio Maracaná.

El festejo de Agustín Canobbio
COPA SUDAMERICANA

El golazo de Agustín Canobbio que no le alcanzó a Fluminense, que quedó eliminado ante Lanús en el Maracaná por la Copa Sudamericana

Facundo Pellistri con Panathinaikos de Grecia, es marcado por seis rivales de Sampsunspor de Turquía en la clasificación a la Europa League
GRECIA

Facundo Pellistri tiene nuevo entrenador en Panathinaikos, uno de los técnicos españoles más exitosos de la historia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pvsportbr/status/1979011770183188872&partner=&hide_thread=false

El córner cobrado por el árbitro Jefferson Ferreira de Moraes y el posterior gol enojaron a los jugadores de Juventude, que decidieron retirarse del partido sin disputar los dos minutos finales.

"Hoy nos tocó reclamar por el arbitraje, y el Fluminense se fue festejando. Espero que, cuando les pase a ellos, tengan la lucidez de mirar para atrás", dijo en las declaraciones post partido el golero Jandrei.

Con este resultado Fluminense, que además de Canobbio y Bernal también tiene en su plantel a Joaquín Lavega, se ubicó séptimo en el Brasileirao con 41 puntos, a dos puntos de Botafogo y Bahía, los dos equipos que hoy clasificarían a la fase previa de la Libertadores. Juventude, en tanto, quedó a ocho puntos del Santos, el último equipo fuera de la zona del descenso.

Temas:

Agustín Canobbio Fluminense Brasil Golazos Facundo Bernal

Seguí leyendo

Las más leídas

AUF
FÚTBOL SALA

Peñarol perdió en el Tribunal de Apelaciones de la AUF ante un reclamo de Nacional en fútbol sala: mirá los fundamentos de la decisión y la bronca de Marcelo Solomita: "Nos sentimos estafados"

Leandro García Morales
PEÑAROL

El efecto Leandro García Morales en Peñarol: los tres grandes cambios que ejecutó y el nivel de "exigencia" que le impone al presidente Santiago Sánchez

Mateo Román Soria
NACIONAL

El juvenil que ascendió Pablo Peirano para reforzar el mediocampo de Nacional ante las bajas en esa zona y el probable equipo frente a Miramar Misiones

Antonio Pacheco
PEÑAROL

Antonio Pacheco le mandó un mensaje a Jeremía Recoba tras su lesión y también tuvo un gesto nostálgico con la hinchada de Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos