Insólito: Gueye terminó expulsado en Manchester United vs Everton por pegarle una cachetada a su propio compañero; mirá el video

Manchester United y Everton se enfrentaron este lunes por una nueva fecha de la Prermier League en Old Trafford en un partido en el que se dio una de las expulsiones más absurdas del fútbol en los últimos tiempos. Un jugador vio la tarjeta roja solo al iniciar el encuentro, pero no por una entrada violenta o responder al árbitro, sino por pelarse con su propio compañero.

Recién estaba iniciando el compromiso cuando el senegalés Idrissa Gueye intentó salir jugando desde su área y trató de darle un pase a Michael Keane , pero la pelota terminó en los pies de Bruno Fernandes, quien le pegó de primera y estuvo a punto de anotar la apertura.

Luego del remate del portugués, el mediocampista de Senegal se salió de su eje y tuvo una reacción insólita.

Le reclamó de forma airada a su compañero por no haber ido a la pelota y responsabilizándolo de que casi les convirtieron un gol por ello.

El inglés trató de decirle que no fue su error, pero ni así entendió Gueye quien muy molesto comenzó a increparle de forma física por la acción y lo cacheteó.

Al ver que el senegalés estaba fuera de sus cabales, el árbitro Tony Harrington lo expulsó. Allí Gueye nuevamente perdió la cabeza y tuvo que ser controlado por el arquero Jordan Pickford e Iliman Ndiaye.

Estos lo acompañaron a que saliera de la cancha para evitar que pudiera recibir una sanción más dura de continuar en esa situación realmente insólita.