Inter Miami ganó, Luis Suárez asistió y Lionel Messi volvió a quedarse sin jugar; mirá la explicación que dio Mascherano a días del Uruguay vs Argentina

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - MARCH 09: (L-R) Luis Suárez #9 and Lionel Messi #10 of Inter Miami arrive prior to the MLS match between Inter Miami CF and Charlotte FC at Chase Stadium on March 09, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Megan Briggs/Getty Images/A

El rendimiento del argentino y del venezolano Telasco Segovia, otro de los fichajes de la temporada, han mantenido en buen rumbo al Inter durante la ausencia de Messi, que lleva tres partidos sin jugar por problemas físicos.

Los pupilos de Javier Mascherano sacaron esta vez adelante la victoria pese a la expulsión en el minuto 38 del arquero argentino Oscar Ustari.

Con Messi en la recámara, convocado por primera vez desde el 25 de febrero, el Inter dominó la posesión en la primera media hora y probó fortuna con un par de remates de larga distancia.

Los visitantes aguardaban por su oportunidad al contragolpe, que estuvieron cerca de encontrar en una llegada al área de Patrick Agyemang que Tomás Avilés cortó a tiempo.

En otro contraataque de Charlotte llegó la tarjeta roja directa al veterano Ustari por derribar fuera del área al veloz Wilfried Zaha.

El Inter se veía de nuevo con una expulsión temprana como en la primera jornada frente al Houston Dynamo, cuando acabó rescatando un empate 2-2 con un gol en el descuento de Segovia.

El héroe del conjunto de Florida fue esta vez Tadeo Allende, que abrió el marcador del Chase Stadium con sólo 17 segundos transcurridos en la segunda mitad.

El defensa argentino Gonzalo Luján envió una pelota en largo para su compatriota Allende, que se la cedió frente al área a Luis Suarez. Con un delicado toque, 'El Pistolero' le devolvió el balón a Allende, que controló con el pecho y definió de disparo cruzado.

Mascherano reemplazó de inmediato al uruguayo y a Allende, por el mediocampista Federico Redondo y el defensa David Martínez, y se apertrechó para defender el botín ante un Charlotte que dispuso de sus mejores ocasiones del partido.

Zaha envió primero un milimétrico centro que Agyemang cabeceó cerca del poste y después Idan Toklomati disparó al palo en una internada en el área local.

El Inter ya no hizo ninguna otra concesión y logró un triunfo que lo pone en la segunda posición del Este a dos puntos del líder Philadelphia Union.

¿Por qué no jugó Lionel Messi? Lo que dijo Mascherano

Mascherano aseguró este domingo que decidió no dar minutos a Leo Messi en el partido contra el Charlotte porque "lo mejor era preservarlo" por su sobrecarga, después de la trabajada victoria por 1-0 lograda en casa en la que el astro argentino estuvo en el banco los 90 minutos.

"En el caso de Leo quizás teníamos pensado en algún momento del partido darle minutos, pero como se dio el partido, con un hombre menos, y llevando el tiempo que lleva sin jugar creíamos que lo mejor era preservarlo y no arriesgar en ese caso", aseguró Mascherano en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El campeón del mundo está convocado por la selección argentina para el partido ante Uruguay del viernes 21 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Centenario por las Eliminatorias.

El Inter Miami jugó con diez hombres desde el minuto 38 por la roja directa al meta argentino Óscar Ustari, pero logró igualmente un valioso triunfo por 1-0 con gol del argentino Tadeo Allende.

"No hay mejor sensación que ganar así. Cuando el equipo juega bien y marca muchos goles todos estamos contentos, pero yo le doy un valor grandísimo al esfuerzo que han hecho los jugadores, a cómo se han brindado, y sobre todo a la organización que tuvimos defensivamente", consideró Mascherano.

Messi se perdió su tercer partido consecutivo por una sobrecarga. Su equipo ganó 4-1 al Houston Dynamo y 2-0 al Cavalier en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, antes del triunfo en el Chase Stadium contra el Charlotte.

Messi lleva dos goles y dos asistencias en los tres partidos disputados en esta temporada.

"Estoy convencido de que la temporada se va a decidir en el aspecto defensivo. Es muy fácil decirlo. Hay que hacerlo. Teniendo una organización defensiva achicas mucho el margen", opinó al reflexionar sobre su percepción de la MLS.

El Inter Miami viajará a Jamaica la próxima semana para disputar la vuelta de los octavos de la 'ConcaChampions' contra el Cavalier.

Con base en AFP y EFE