La curiosa presentación de Washington Aguerre en el DIM, con la canción "este gaucho no se agacha" del Cuarteto

Antes de viajar a Colombia, el jugador reclamó: “Esperaba un poco más, me sorprendió un poco, me dolió que no hayan hecho un esfuerzo un poco más. Me hicieron una sola oferta”, dijo Aguerre cuando le preguntaron si se iba bien de Peñarol y si esperaba un esfuerzo más grande del club aurinegro para retenerlo.