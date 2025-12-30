Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

La decisión de Guillermo Almada con el histórico Salomón Rondón en Real Oviedo y el uruguayo que se acerca al club español del Grupo Pachuca

El jugador llegó al comienzo de LaLiga 2025/26 por orden directa de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Oviedo

30 de diciembre 2025 - 7:28hs
Salomón Rondón celebra su gol de penal para Venezuela ante México por la Copa América 2024

Salomón Rondón celebra su gol de penal para Venezuela ante México por la Copa América 2024

FOTO: AFP

El delantero venezolano Salomón Rondón no continuará en el Real Oviedo, nuevo equipo del entrenador uruguayo Guillermo Almada, y regresa a los Tuzos de Pachuca tras haber completado la primera parte de la temporada en la Primera División española.

"Desde el Real Oviedo, queremos agradecerle al futbolista su entrega, compromiso y trabajo durante estos meses y desearle toda la suerte del mundo", escribió el club azul en el comunicado de despedida a un jugador que llegó a la capital del Principado este pasado verano europeo por orden directa de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Oviedo.

000-33ut8ap-jpg..webp
Salomón Rondón liquidó de penal a Paraguay en la hora
Salomón Rondón liquidó de penal a Paraguay en la hora

Rondón, a sus 36 años, disputó un total de 16 partidos con el Real Oviedo, 13 de ellos como titular, y tuvo un papel importante tanto con Veljko Paunovic y Luis Carrión; es el tercer jugador de campo que más minutos acumula en la plantilla y, a pesar de marcar tan solo dos goles, dicha cifra le vale para ser el máximo goleador del Oviedo.

Guillermo Almada en Oviedo
ESPAÑA

El jugador que estuvo a punto de llegar a Peñarol en junio a pedido de Diego Aguirre y que se suma a Oviedo de España de Guillermo Almada

Nicolás Fonseca en uno de sus partidos en la selección uruguaya
MERCADO DE PASES

Se rodea de uruguayos: el Real Oviedo de Guillermo Almada confirmó el fichaje de Nicolás Fonseca, que compartirá plantel con Federico Viñas

Red Bull Bragantino's Uruguayan forward Thiago Borbas celebrates after scoring his first goal during the Copa Sudamericana group stage second leg football match between Brazil's Red Bull Bragantino and Argentina's Racing Club, at the Nabi Abi Chedid stadi
Thiago Borbas

Thiago Borbas

El siguiente movimiento de salida en el Real Oviedo, penúltimo de Primera División con 11 puntos en 17 jornadas, apunta a ser el extremo francés Brandon Domingues, fichaje del pasado verano que ni ha debutado en Liga y que se ha ausentado en la vuelta a los entrenamientos del equipo con permiso del club.

EFE

Temas:

Guillermo Almada Salomón Rondón Grupo Pachuca Real Oviedo

Seguí leyendo

Las más leídas

Kike Olivera volvió a jugar en Gremio
NACIONAL

Kike Olivera no se entrega, no quiere irse de Gremio a Bahia y le pidió a los dirigentes brasileños que negocien con Nacional

Eduardo Acevedo durante una de sus etapas en Defensor Sporting
NUEVO CLUB

Eduardo Acevedo vuelve a dirigir después de cuatro años: el ex Nacional y Defensor será entrenador de Miramar Misiones

Abel Hernández durante su pasaje por Peñarol en el 2023. (Archivo)
PEÑAROL

Abel Hernández reveló el número que usará en Peñarol en 2026 y afirmó que tiene "atomizado" a Nicolás Vallejo para que lo acompañe en el carbonero

Diego Laxalt
PEÑAROL

Peñarol quiere a Diego Laxalt; hubo un acercamiento y existe aún una diferencia para que firme

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos