La decisión de Guillermo Almada con el histórico Salomón Rondón en Real Oviedo y el uruguayo que se acerca al club español del Grupo Pachuca
El jugador llegó al comienzo de LaLiga 2025/26 por orden directa de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Oviedo
30 de diciembre 2025 - 7:28hs
Salomón Rondón celebra su gol de penal para Venezuela ante México por la Copa América 2024
FOTO: AFP
El delantero venezolano Salomón Rondón no continuará en el Real Oviedo, nuevo equipo del entrenador uruguayo Guillermo Almada, y regresa a los Tuzos de Pachuca tras haber completado la primera parte de la temporada en la Primera División española.
"Desde el Real Oviedo, queremos agradecerle al futbolista su entrega, compromiso y trabajo durante estos meses y desearle toda la suerte del mundo", escribió el club azul en el comunicado de despedida a un jugador que llegó a la capital del Principado este pasado verano europeo por orden directa de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Oviedo.
Rondón, a sus 36 años, disputó un total de 16 partidos con el Real Oviedo, 13 de ellos como titular, y tuvo un papel importante tanto con Veljko Paunovic y Luis Carrión; es el tercer jugador de campo que más minutos acumula en la plantilla y, a pesar de marcar tan solo dos goles, dicha cifra le vale para ser el máximo goleador del Oviedo.
El siguiente movimiento de salida en el Real Oviedo, penúltimo de Primera División con 11 puntos en 17 jornadas, apunta a ser el extremo francés Brandon Domingues, fichaje del pasado verano que ni ha debutado en Liga y que se ha ausentado en la vuelta a los entrenamientos del equipo con permiso del club.