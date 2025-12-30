La decisión de Guillermo Almada con el histórico Salomón Rondón en Real Oviedo y el uruguayo que se acerca al club español del Grupo Pachuca

Salomón Rondón celebra su gol de penal para Venezuela ante México por la Copa América 2024 FOTO: AFP

El delantero venezolano Salomón Rondón no continuará en el Real Oviedo, nuevo equipo del entrenador uruguayo Guillermo Almada, y regresa a los Tuzos de Pachuca tras haber completado la primera parte de la temporada en la Primera División española.

"Desde el Real Oviedo, queremos agradecerle al futbolista su entrega, compromiso y trabajo durante estos meses y desearle toda la suerte del mundo", escribió el club azul en el comunicado de despedida a un jugador que llegó a la capital del Principado este pasado verano europeo por orden directa de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Oviedo.

000-33ut8ap-jpg..webp Salomón Rondón liquidó de penal a Paraguay en la hora AFP Rondón, a sus 36 años, disputó un total de 16 partidos con el Real Oviedo, 13 de ellos como titular, y tuvo un papel importante tanto con Veljko Paunovic y Luis Carrión; es el tercer jugador de campo que más minutos acumula en la plantilla y, a pesar de marcar tan solo dos goles, dicha cifra le vale para ser el máximo goleador del Oviedo.

Guillermo Almada Guillermo Almada en Oviedo EFE Se acerca Thiago Borbas La salida de Rondón entra dentro del proyecto de renovación que está llevando a cabo el Real Oviedo y el Grupo Pachuca de cara a esta segunda parte de la temporada con el técnico Guillermo Almada al frente y el club azul está cerca de anunciar al delantero uruguayo Thiago Borbas.

Red Bull Bragantino's Uruguayan forward Thiago Borbas celebrates after scoring his first goal during the Copa Sudamericana group stage second leg football match between Brazil's Red Bull Bragantino and Argentina's Racing Club, at the Nabi Abi Chedid stadi Thiago Borbas AFP El siguiente movimiento de salida en el Real Oviedo, penúltimo de Primera División con 11 puntos en 17 jornadas, apunta a ser el extremo francés Brandon Domingues, fichaje del pasado verano que ni ha debutado en Liga y que se ha ausentado en la vuelta a los entrenamientos del equipo con permiso del club. EFE