La emoción de Mina Bonino por el nuevo fichaje millonario de Real Madrid, Franco Mastantuono, quien llega de River Plate a los merengues

Real Madrid hizo oficial este viernes el fichaje del centrocampista argentino Franco Mastantuono, que vestirá la elástica blanca a partir del 14 de agosto, fecha en la que cumple 18 años, por lo que disputará el Mundial de clubes con el River Plate.

"El Real Madrid C.F. comunica que Franco Mastantuono será jugador de nuestro club durante las próximas seis temporadas, desde el 14 de agosto de 2025 hasta el 30 de junio de 2031", anunció el club merengue en un comunicado.

Su incorporación se une a las del defensa español Dean Huijsen y del inglés Trent Alexander-Arnold, que fueron presentados esta misma semana.

"El 11 de junio de 2025, Franco Mastantuono ejecutó su cláusula de rescisión, en conjunto con el Real Madrid, finalizando de forma anticipada su contrato con River Plate. El jugador se incorporará al club español tras la disputa del Mundial de Clubes FIFA 2025", señaló la nota del River Plate.

"El monto total de la operación fue de 63,2 millones de euros, equivalentes a 72,6 millones de dólares, constituyéndose como la mayor transferencia en la historia del fútbol argentino. River Plate percibirá 45 millones netos de euros (51,7 millones de dólares)", prosiguió la entidad argentina.

A sus 17 años, también es el jugador más joven en jugar un partido oficial para la selección nacional de Argentina en su historia, según explicó el Real Madrid en su comunicado.

Mastantuono, que jugará con pasaporte italiano, se formó en la cantera de River Plate entre 2019 y 2024, y ha formado parte del primer equipo en la temporada 2024-2025.

En febrero de 2024, se convirtió en el goleador más joven en la historia de River Plate, equipo con el que ha ganado una Supercopa de Argentina.

20250605 TOPSHOTS - FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - CHI - ARG Argentina's forward #20 Franco Mastantuono and Chile's midfielder #18 Rodrigo Echeverria fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match bet

Franco Mastantuono y Rodrigo Echeverría

Foto: Javier Torres / AFP