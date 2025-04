La estrella de Hollywood que logró su tercer ascenso seguido con el club que compró, quedó a un paso de la Premier League y bañó al técnico por la alegría; mirá el video

El fútbol británico vivió un nuevo capítulo de una de las grandes historias modernas. El histórico Wrexham de Gales venció 3-0 a Charlton por la 44ª fecha de la EFL League Two y logró el ascenso directo al Championship, la segunda división del sistema de ligas inglesas, después de 43 años.

an Reynolds y Rob McElhenney consiguió su tercer ascenso consecutivo para quedar a un paso de la Premier League.

En 2021, fue comprado por el actor Ryan Reynolds, quien ha trabajado en varias películas taquilleras.

La estrella de Hollywood, que comparte el 100 % del club con su socio Rob McElhenney, también actor, dijo cuando compraron a Wrexham: "No soy un experto en el fútbol, pero me gusta mucho ver la pasión de los aficionados. Te estaría mintiendo si te dijera que mi sueño no es llegar a la Premier League. Queremos volver a la Cuarta división y desde ahí, para arriba".

Ryan Reynolds, mundialmente popular por ser el protagonista de las películas de “Deadpool”, se unió a McElhenney para rescatar a un club que había disputado la segunda división del fútbol inglés por última vez en 1982.

Este sábado, Wrexham consiguió el tercer ascenso consecutivo y quedó a un paso de lo que es la exclusiva Premier League.

Luego del triunfo y del ascenso, Ryan Reynolds bañó al técnico de su club, por la alegría de lo que habían conseguido.