La foto de US$ 20 millones de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que causó furor y se hizo viral en redes

La relación entre el crack portugués Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se inició a fines de 2016, cuando el futbolista la conoció como asistente de ventas en una tienda de Gucci en Madrid. Ya pasaron casi 10 años y ambos siguen su vida juntos y con una familia que crece.

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En 2017 nació su primera hija en común, Alana Martina, sumándose a los hijos previos del brutal delantero: Cristiano Jr. y los gemelos Eva y Mateo, nacidos en el vientre de una madre que lo cedió. En 2021, esperaban de mellizos, aunque uno de ellos, Ángel, falleció antes de nacer. Bella Esmeralda, la otra melliza, se integró a la familia, que actualmente reside en Arabia Saudita.

Teniendo en cuenta que se recupera de una lesión por la que no puede defender a Portugal en esta doble fecha FIFA de marzo, Cristiano Ronaldo aprovecha su tiempo libre para disfrutarlo con su familia y su esposa.

En las últimas horas, Georgina, su pareja, mostró lo que fue la intimidad de una cena que realizaron juntos.

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En la fotografía, que la modelo y empresaria argentina posteó, Cristiano Ronaldo aparece manejando un Bugatti Centodieci valorado en 11,5 millones de euros (US$ 13,4 millones).

cr7 georgina La foto que mostró Georgina Rodríguez junto a su pareja, Cristiano Ronaldo

A su vez, los dos muestran relojes Patek Philippe y el anillo de compromiso.

Georgina posteó: “Cenita con amor”, y si se tiene en cuenta todo los bienes mostrados -el auto deportivo, los relojes suizos y el anillo- suman un valor superior a los 17,3 millones de euros (US$ 20,1 millones), según un cálculo realizado por el diario deportivo Marca.

Además del Bugatti, los relojes que lucen en la foto tienen un valor conjunto que supera 980.000 euros (US$ 1,14 millones).

Aquí se puede ver su posteo: