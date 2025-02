La grave denuncia de Ricardo Caruso Lombardi contra los árbitros uruguayos y Conmebol

Entonces apuntó contra Ostojich: “El referí es espantoso. Lo viví yo en Uruguay, a mi me durmió contra Racing de Montevideo. Entre él, Ferreyra, González, Jerez (se refería a Javier Feres), Matonte, toda esa banda... Son muy amigos el presidente de Argentina (Chiqui Tapia) con el presidente de Uruguay (Alonso), cada vez que Boca y River juegan Libertadores aparecen árbitros uruguayos. Cada vez que Argentina juega con Ecuador o Perú para clasificar en la Copa América aparece siempre el mismo... en la segunda fecha apareció Matonte con la misma banda, en la cuarta fecha Matonte con la misma banda. Remontante cuando (Argentina) sale campeón de América, ¿quién dirigió? Ostojich. Y decíamos Ostojich nos va a cagar. Ostojich no le cobró ni un lateral a Brasil. A los 20 minutos (Argentina tenía tres amonestados) le cobraba foul cada vez que Brasil recuperaba la pelota contra Argentina. Mirá que tengo todo en la cabeza. Cada vez que un equipo o la selección de Argentina juega un partido clave, aparecen los árbitros uruguayos. Y no me vengan con Ostojich".