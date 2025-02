La heroica salvada del ex Peñarol, Guzmán Rodríguez, que quedó noqueado de un pelotazo y ahora marcará a Neymar

El ex River Plate y Boston River ya suma 6 partidos en Red Bull Bragantino, 5 de ellos como titular.

El domingo, en la visita a Ponte Preta, Rodríguez demostró cómo defiende un jugador uruguayo.

El defensor puso la cabeza para defender con todo el cuerpo un remate de Pedro Vilhena y la pelota le dio de lleno en la cara.

Fue tan imponente el impacto que Rodríguez quedó tendido, totalmente noqueado por el impacto.

Jugadores de ambos equipos comenzaron a llamar desesperadamente a la sanidad de Bragantino.

Finalmente, Rodríguez se recuperó, tomó agua y pudo completar los 90 minutos.

Ignacio Laquintana fue titular y Thiago Borbas entró a los 86'.

Guzmán Rodríguez vs Neymar en cuartos de final del Paulista

El fin de semana quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Paulista que se llevarán a cabo el sábado.

Red Bull Bragantino enfrentará a Santos de Neymar quien viene de anotar un gol olímpico espectacular.

También jugarán Corinthians vs Mirassol, São Paulo vs Novorizontino y São Bernardo vs Palmeiras.

Antes de ese partido, Bragantino jugará contra Sousa por la Copa de Brasil.