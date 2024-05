La leyenda de Liverpool que tiene una teoría de por qué Darwin Núñez no aplaudió a Jurgen Klopp

“Sé que se vio a Darwin Núñez no aplaudiendo a Jurgen, pero simplemente se molestará porque no se ha portado bien durante los últimos dos meses. No ha sido lo suficientemente bueno, fin de la historia”, escribió el ex red en su columna exclusiva en el diario Liverpool Echo.

Y añadió: "Probablemente a veces se ha esforzado demasiado. Sus jugadas de gol que no finalizaron bien, lo han decepcionado, ha sido pobre, pero es un nuevo comienzo. No ha tenido una gran temporada. Ha hecho algunas cosas buenas, pero puede ser mucho mejor”.

El exjugador de Peñarol y actual de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, marcó 31 goles en 54 partidos para el equipo de Klopp esta temporada.