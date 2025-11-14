La situación crítica de River Plate: las tres combinaciones posibles para que clasifique a Copa Libertadores el equipo de Marcelo Gallardo

River Plate atraviesa uno de sus peores años futbolísticos con Marcelo Gallardo como entrenador, ya que en estos momentos está fuera de la Copa Libertadores por tabla anual y resta una fecha del Torneo Clausura en la que intentará quedar en puestos de repechaje y esperar que se libere un cupo.

En síntesis, la única manera que tiene River Plate de clasificar a la Copa Libertadores por tabla anual y sin depender de nada, es consagrándose campeón del Torneo Clausura . Sin margen de error, el equipo de Gallardo se jugará su presencia en los playoff ante Vélez en condición de visitante.

Las seis derrotas en los últimos siete partidos del Torneo Clausura relegaron a River en la tabla anual al cuarto puestos y la caída por 2-0 en ante Boca en el Superclásico lo dejó sin chances de meterse directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. A falta de la última fecha de la fase regular, lucha contra Argentinos Juniors y Deportivo Riestra por el tercer lugar que otorga un cupo para el repechaje.

Como se mencionó anteriormente, el hecho de salir campeón del Clausura le otorga la clasificación de manera automática. Rosario Central y Boca Juniors son los dos equipos que se aseguraron su presencia en la Libertadores por tabla anual y, en caso de que alguno de estos sea campeón, liberaría un cupo y el equipo que esté tercero en tabla anual, accedería a la fase de grupos.

En este momento, Argentinos Juniors tiene 54 puntos y se ubica tercero, en puestos de repechaje. En el cuarto lugar, el primer clasificado a la Copa Sudamericana, está River con 52 unidades, seguido por Deportivo Riestra con 51 y Racing Club con 50.

El Millonario deberá ganar su encuentro ante Vélez en el José Amalfitani y esperar a que Argentinos pierda contra Estudiantes en La Plata. En caso de que el Bicho de La Paternal empate y River gane y queden igualados en puntos, ahí entra en juego la diferencia de gol para determinar quien entra en Libertadores.

En el escenario que River termine en puestos de repechaje, y tanto el Millonario como Boca o Rosario Central no salgan campeones, la otra opción que tiene el equipo de Marcelo Gallardo de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores es ganando el repechaje con los rivales que le toque.

A su vez, si Argentinos Juniors o Deportivo Riestra queda en el tercer lugar (puestos de repechaje) y se consagra campeón del Torneo Clausura, beneficiaría a River y le otorgaría la chance de la pre-Libertadores al equipo de Marcelo Gallardo.

Desde 2015, River no solo disputó todas las Libertadores, sino que siempre avanzó a octavos de final, construyendo una presencia ininterrumpida que se convirtió en parte de su identidad. No estar en la próxima edición significaría un golpe histórico y una ruptura con una década de competitividad internacional.