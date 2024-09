Las bromas de José María Giménez y Antoine Griezmann tras el gol del uruguayo: "¿Viste la pedrada que me tiraste? Tengo un pibe recién nacido"

“El equipo no dejó de luchar”

"Empezamos con un despiste en lo defensivo. Hablamos siempre de los contraataques, cómo sostener el rival, sabíamos que era un rival que se podía refugiar atrás y salir de contra. Así fue la salida del contragolpe que terminó en gol", lamentó el central uruguayo.

"Con un gol en contra se torna mucho más difícil, pero el equipo no dejó de luchar, soñar y creer y el gol llegó sobre el final, que es mérito del trabajo durante todo el partido", añadió en declaraciones a 'Movistar' sobre el césped del Cívitas Metropolitano.

Giménez marcó el gol del triunfo. "Estamos bien, contentos, disfrutando. Al final, es trabajo de todos. Agradecido a mis compañeros por la confianza que me dan siempre, al cuerpo técnico que siempre está confiando en mí y a esta gente (la afición) hermosa que siempre me apoya", expresó el futbolista.

A la vez, se quejó de la tarjeta amarilla recibida durante el partido: "Le estaba diciendo al árbitro que había un jugador de ellos que no tenía canillera, que tuviera cuidado, y me sacó la amarilla. Un árbitro que a veces se pone muy nervioso, no sé si por poca experiencia o no, me sacó una amarilla que no era necesaria y no es capaz de establecer una conversación con un compañero de profesión".

Con base en EFE