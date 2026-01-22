Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FRANCIA

Lucas Hernández, campeón del mundo con Francia y jugador del PSG, fue denunciado por esclavitud y trato degradante por una familia colombiana

Una de las denunciantes acusó que el jugador le prometió ayudarle para conseguir dos pasaportes ilegales españoles, pero no cumplió

22 de enero 2026 - 14:03hs
Lucas Hernández con la selección de Francia. (Archivo)

Lucas Hernández con la selección de Francia. (Archivo)

Foto: Bayern Munich

El defensor francés del París Saint Germain (PSG) Lucas Hernández se encuentra en una tormenta judicial tras la denuncia de una familia colombiana que trabajó para él y su esposa durante más de un año y que le acusa de trabajo ilegal y de trato degradante.

Según desvela este miércoles la revista Paris Match, la pareja colombiana y sus tres hijos trabajaron en el domicilio de la familia Hernández entre septiembre de 2024 y noviembre pasado, pese a que sólo firmaron un contrato el mes anterior a su despido.

En ese tiempo, según la denuncia, llevaron a cabo labores de limpieza, cocina, se ocuparon de los hijos del futbolista, hicieron de porteros e, incluso, de agentes de seguridad.

A cambio, recibieron la promesa de ayudarles en las labores administrativas para obtener los papeles en Francia y dos pasaportes ilegales españoles.

El inolvidable festejo de Maxi Araújo con un alcanzapelotas
URUGUAYOS

El inolvidable festejo de Maximiliano Araújo con un alcanzapelotas, tras la victoria de Sporting ante PSG, "el mejor equipo del mundo"; mirá el video

Los festejos de Senegal tras obtener la Copa de África
ÁFRICA

El presidente de Senegal premió con 115.000 euros y terrenos a los jugadores que ganaron la Copa de África

En realidad, aseguran los denunciantes, no recibieron nada más que largas jornadas de trabajo, de 72 a 84 horas semanales, incluso más, y sin vacaciones ni días libres.

Unas prácticas que la mujer colombiana, de 27 años, describe como "próxima a la esclavitud moderna".

Lucas Hernández, de 29 años, es una de las figuras de la defensa del PSG. Jugó 17 partidos el pasado semestre, y disputó 29 encuentros en la temporada 2024/2025, en la que su equipo obtuvo el triplete de liga, copa y Champions League, tras superar una lesión de ligamentos cruzados.

El lateral izquierdo fue campeón del Mundial de Rusia 2018 con Francia, torneo en el que jugó todos los partidos. También integró el plantel que salió subcampeón en Qatar 2022, aunque se lesionó en el primer encuentro ante Australia.

FUENTE: EFE

Temas:

Lucas Hernández Francia PSG Esclavitud Colombia

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

Andrés Ferrari celebra su gol para la sub 20 ante Irak
URUGUAYOS

Fue campeón del mundo sub 20 con Uruguay, se fue a Europa y está cerca de sumarse a un nuevo club de España que pujó por él con Werder Bremen alemán

Incidentes entre hinchas de Peñarol y Colo Colo 
FÚTBOL

Autos destrozados, corridas y pedradas: los videos de los incidentes entre hinchas de Peñarol y Colo Colo y el reporte de Policía en un nuevo episodio violento en partidos de verano

Matías Arezo y Jonathan Villagra
PEÑAROL

El golpe a mano abierta de Matías Arezo sobre Jonathan Villagra en el final caliente de Peñarol vs Colo Colo y su explicación por la reacción

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos