Lucas Hernández, campeón del mundo con Francia y jugador del PSG, fue denunciado por esclavitud y trato degradante por una familia colombiana

El defensor francés del París Saint Germain ( PSG ) Lucas Hernández se encuentra en una tormenta judicial tras la denuncia de una familia colombiana que trabajó para él y su esposa durante más de un año y que le acusa de trabajo ilegal y de trato degradante.

Según desvela este miércoles la revista Paris Match, la pareja colombiana y sus tres hijos trabajaron en el domicilio de la familia Hernández entre septiembre de 2024 y noviembre pasado , pese a que sólo firmaron un contrato el mes anterior a su despido.

En ese tiempo, según la denuncia, llevaron a cabo labores de limpieza, cocina, se ocuparon de los hijos del futbolista, hicieron de porteros e, incluso, de agentes de seguridad.

A cambio, recibieron la promesa de ayudarles en las labores administrativas para obtener los papeles en Francia y dos pasaportes ilegales españoles.

En realidad, aseguran los denunciantes, no recibieron nada más que largas jornadas de trabajo, de 72 a 84 horas semanales, incluso más, y sin vacaciones ni días libres.

Unas prácticas que la mujer colombiana, de 27 años, describe como "próxima a la esclavitud moderna".

Lucas Hernández, de 29 años, es una de las figuras de la defensa del PSG. Jugó 17 partidos el pasado semestre, y disputó 29 encuentros en la temporada 2024/2025, en la que su equipo obtuvo el triplete de liga, copa y Champions League, tras superar una lesión de ligamentos cruzados.

El lateral izquierdo fue campeón del Mundial de Rusia 2018 con Francia, torneo en el que jugó todos los partidos. También integró el plantel que salió subcampeón en Qatar 2022, aunque se lesionó en el primer encuentro ante Australia.

FUENTE: EFE