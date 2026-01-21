El presidente de Senegal premió con 115.000 euros y terrenos a los jugadores que ganaron la Copa de África

El presidente de Senegal, Bassirou-Diomaye Faye, premió a los jugadores de su selección, los "Leones de la Teranga" , con el pago de 75 millones de francos CFA (cerca de 115.000 euros) y la entrega de terrenos a cada uno por conseguir este domingo en Marruecos su segunda Copa de África , una victoria que ha desatado la euforia en el país.

"He entregado a cada León presente 75 millones de francos CFA", afirmó el presidente la pasada noche desde el Palacio de la República, al precisar que también recibirán parcelas de 1.500 metros cuadrados en la Petite-Côte (Pequeña Costa, en francés), una popular zona del litoral senegalés al sur de la capital, Dakar .

Según recogieron medios locales, Faye anunció también premios económicos y terrenos inferiores para los dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol ( FSF ) y todos los miembros de la delegación que su país envió a la Copa de África, así como un total de 305 millones de francos CFA para el Ministerio de Deportes (cerca de medio millón de euros).

Además, el seleccionador nacional, Pape Thiaw , y el resto del equipo fueron condecorados en un acto solemne con el rango de Comandantes de la Orden Nacional del León , la más alta distinción de Senegal.

El presidente recibió a los jugadores después de que éstos desfilaran por las calles de Dakar para presentar su trofeo a miles de ciudadanos, en una ruta que incluyó el barrio Patte d’Oie (Pata de Ganzo), punto neurálgico de la ciudad y habitual lugar de procesiones multitudinarias.

fc066236629602442705c474d46b8abbda45b261w La multitud que acompañó a los jugadores de Senegal por las calles de Dakar Foto: EFE

En un autobús descapotable decorado con los colores nacionales -verde, rojo y amarillo-, el capitán del combinado nacional, Sadio Mané, y sus compañeros no se cansaron de celebrar rodeados por el clamor de sus compatriotas, mientras los aficionados cantaban y bailaban al compás de tambores tradicionales.

Los campeones llegaron en la madrugada del lunes a Dakar, donde Faye les dio la bienvenida en el aeropuerto y afirmó que se desempeñaron con "heroísmo" y "jugaron un fútbol precioso".

Senegal se proclamó campeón de la Copa de África frente a Marruecos (1-0) en la capital marroquí, Rabat, en un partido que rozó el escándalo, con amenaza de abandono por parte de los jugadores de Senegal, por iniciativa de Thiaw, en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido (minuto 95).

Fue Mané el que los convenció para regresar al campo. Brahim Díaz tiró el penalti al estilo Panenka, lo detuvo el meta Edouard Mendy y, en la prórroga, un gol de Pape Gueye le dio el triunfo a los Leones del Teranga.

En un partido que mantuvo a África y a seguidores fuera del continente en tensión, el conjunto senegalés logró el segundo trofeo continental de su historia y alargó el maleficio de más de medio siglo de su rival.

FUENTE: EFE