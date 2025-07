Luego del interés de Flamengo por contratarlo, River Plate blindó a una de sus figuras, Facundo Colidio, con un contrato millonario

Sin embargo, el club renovó el contrato del jugador hasta diciembre de 2027 y elevó su cláusula a US$100 millones, luego de una gran temporada y actualidad del delantero que es una pieza clave para Marcelo Gallardo.

River Plate's forward #11 Facundo Colidio (L) and Boca Juniors' Peruvian defender #17 Luis Advincula fight for the ball during the Argentine Professional Football League 2025 Apertura Tournament football match between River Plate and Boca Juniors at the M

Facundo Colidio de River Plate y Luis Advíncula de Boca Juniors por el Torneo Apertura argentino

FOTO: AFP