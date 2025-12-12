Dólar
Luis Suárez define su futuro: negocia la renovación de contrato con Inter Miami, que ejecutó la opción de compra de Rodrigo De Paul

Inter Miami anunció que está en negociaciones con el delantero uruguayo que finalizó su contrato este año

12 de diciembre 2025 - 7:18hs
Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United

Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United

Inter Miami anunció este jueves que está en negociaciones con el delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato venció esta temporada y que ejerció la opción de compra del centrocampista argentino Rodrigo De Paul, quien llegó en verano en condición de cedido desde el Atlético de Madrid.

La renovación de Luis Suárez

El futuro de Suárez sigue en el aire, aunque el club aseguró en un comunicado que está en negociaciones con el delantero de 38 años.

Luis Suárez ante Chicago Fire
Luis Suárez ante Chicago Fire

Luis Suárez ante Chicago Fire

El uruguayo comenzó la última temporada como un fijo en la punta de ataque junto a Lionel Messi, pero perdió protagonismo durante los 'playoffs', en los que comenzó desde el banco en los últimos tres partidos, incluida la final.

Además de por problemas físicos, Suárez se ha perdido varios partidos el último año por su conducta. En agosto fue sancionado con nueve partidos en agosto tras escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la derrota del Inter Miami en la final de la Leagues Cup, y en noviembre se perdió un partido de 'playoffs' por propinar una patada a un defensa rival en el encuentro anterior.

La compra de Rodrigo De Paul

De Paul, de 31 años, permanecerá vinculado con Inter Miami hasta el final de la temporada 2029 de la MLS. El centrocampista aterrizó en Florida poco antes del Mundial de Clubes como cedido y fue una pieza clave para la conquista de la MLS Cup el pasado sábado.

Lionel Messi y De Paul

Con la retirada de Jordi Alba y Sergio Busquets, De Paul podría ocupar la próxima temporada una de las dos plazas de jugadores designados que dejan libres los españoles.

Esta figura financiera permite a los equipos de la MLS sobrepasar el tope salarial, puesto que el sueldo de los jugadores designados no computa por completo en ese límite.

EFE

