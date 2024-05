Luis Suárez y Lionel Messi no viajaron con Inter Miami y el rival tomó una insólita decisión

Los hinchas del Vancouver Whitecaps se habían aprontado para ver a Inter Miami con sus estrellas Luis Suárez, Lionel Messi y Sergio Busquets este sábado en el partido por la Major League Soccer. Pero eso no será posible, lo que generó una terrible desilusión.

El motivo de la ausencia no es por lesión, ya que ni Suárez, ni Messi, ni Busquets están sentidos. El tema es que son 12 horas de viaje hacia y desde Vancouver, sumado a que la semana próxima el equipo tiene dos partidos de local. Esto hizo que entre los jugadores y el cuerpo técnico s e resolviera que descansaran en el encuentro de este sábado .

La desilusión y la medida que adoptó el rival de Inter Miami

Vancouver Whitecaps FC, donde juega el uruguayo Mathías Laborda, expresó que esperaba una asistencia récord para el club el sábado y emitió un comunicado el jueves por la noche: “Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente y era importante para nosotros comunicarlo a nuestros fanáticos lo antes posible”, dijo el director ejecutivo del Whitecaps FC, Axel Schuster, en un comunicado.

“Siempre queremos que nuestros mejores jugadores se enfrenten a los mejores jugadores de nuestro oponente, y enfrentarse a jugadores del más alto nivel fue especialmente emocionante para nuestro equipo. Sabemos que también habrá muchos fans decepcionados. Seguimos comprometidos a hacer de esta una experiencia especial para todos. Seguirá siendo un ambiente increíble y una celebración del fútbol para nuestra ciudad. Tenemos unos aficionados increíbles, tenemos un buen equipo y el partido del sábado es un partido en casa muy importante para nosotros", agregó.

Debido a esto, el club tomó una decisión: todos los alimentos y bebidas en el estadio tendrán un descuento del 50%, y todos los niños recibirán un combo de comida infantil gratis para el juego.