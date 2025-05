Mano dura contra el racismo en Brasil: por un fuerte insulto durante un partido fue arrestado el jugador de la selección de Bolivia Miguel Terceros, quien había sido elogiado por Marcelo Bielsa

Uruguay's defender #13 Guillermo Varela fights for the ball with Bolivia's forward #07 Miguel Terceros and defender #03 Diego Medina during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El

Terceros "presentó testimonio y las aclaraciones necesarias ante la autoridad policial, negando la práctica del delito, y regresa hoy mismo a Belo Horizonte", anunció de su lado el América MG.

"El América confía en la palabra de su atleta y está ofreciendo todo el apoyo para ayudarlo en este caso", agregó el club, que también expresó "su inquebrantable compromiso en la lucha contra el racismo".

El juego entre América y Operário fue interrumpido sobre los treinta minutos de la primera parte por una denuncia de insulto racista elevada por el atacante Allano, del equipo de Paraná.

El encuentro se reanudó sin sanciones y finalizó 1-0 a favor del local Operário.

"Al término, todas las partes envueltas" fueron llevadas a una comisaría de policía donde Terceros recibió una "orden de prisión", indicó previamente en un video el delegado de la Policía Civil de Paraná, Gabriel Munhoz.

