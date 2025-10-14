Dólar
SAN LORENZO

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, se retiró corriendo de la sede y en patrullero; mirá el video

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, se retiró de la sede del club en patrullero policial debido a los hinchas presentes que fueron a protestar

14 de octubre 2025 - 8:35hs
Tyc Sports

San Lorenzo de Almagro de Argentina atraviesa una crisis institucional desde hace bastante tiempo, y en este último tiempo se agravó con los casos que fue involucrado Marcelo Moretti, su presidente, al punto que hubo incidentes en la sede del club ubicada en Buenos Aires.

Este lunes hubo incidentes en la sede del club ubicada en la avenida La Plata, en pleno barrio de Boedo en Buenos Aires, luego de que un grupo de hinchas se congregó y pidió la renuncia del presidente de Marcelo Moretti, quien se retiró corriendo y con custodia policial.

El reciente fallo de la Cámara Civil N° 51 alteró el escenario institucional de San Lorenzo, al ordenar la restitución de Moretti en la presidencia del club y dejar sin efecto la acefalía que había sido declarada semanas atrás. De esta manera, Moretti retomó el control de la entidad en un contexto marcada con disputa interna y cuestionamientos sobre su mandato.

Marcelo Moretti abandonó la sede en patrullero

Este lunes Moretti regresó a la sede institucional del club cerca de las 16:00 horas y durante dos horas y media estuvo con algunos empleados del club. La presión de la gente se hizo sentir: comenzó a tirar huevos y a cantar contra el presidente. Un grupo de efectivos policiales formó un cordón y con sus escudos retiró a los hinchas.

Una vez que se liberó el lugar y con un escudo policial, Moretti se retiró de forma rauda y cubierto por los efectivos de seguridad. Se subió a un móvil policial y se fue del lugar, según registró la cámara de TyC Sports.

"Che Moretti, che Moretti, no te lo decimos más, si no llaman a elecciones, qué quilombo se va armar", fue el cántico que más se escuchó de los socios e hinchas que se ubicaron sobre dicha avenida y la vereda.

Temas:

Marcelo Moretti San Lorenzo Buenos Aires

