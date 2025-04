¿Qué pasa con Kike Olivera en Gremio que se sigue perdiendo partidos, no juega este miércoles y tiene un pie y medio afuera del clásico ante Internacional?

Kike Olivera no pudo jugar contra Flamengo debido a que, como informó Referí, tuvo un problema con un diente y no durmió bien, por lo que no entrenó el pasado sábado, un día antes del compromiso, por lo que el entrenador argentino del club, Gustavo Quinteros, decidió no tenerlo en cuenta.

Según informa este martes la prensa brasileña, Kike Olivera tampoco jugará este miércoles en la visita de Gremio ante Mirassol por el Campeonato Brasileiro.

"El delantero uruguayo se está recuperando de una extracción dental y recién el viernes le retirarán los puntos", informaron.

De esa manera, también está en duda y es muy difícil que llegue para el clásico ante Internacional de Porto Alegre que se jugará este sábado 19 de abril, justo antes de que este rival sea local contra Nacional el próximo martes 22 por el tercer juego del Grupo F de la Copa Libertadores de América.