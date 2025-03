Rodrigo Bentancur se perderá la revancha de Tottenham ante AZ Alkmaar tras la derrota en la ida por Liga Europa; mirá qué le pasó

20250123 FBL - EUR - C3 - HOFFENHEIM - TOTTENHAM Tottenham Hotspur's South Korean striker #07 Son Heung-Min (2R) celebrates after scoring his team's second goal with teammates (LtoR) Tottenham Hotspur's Swedish midfielder #21 Dejan Kulusevski, Tottenham H

Rodrigo Bentancur en el festejo de Tottenham

Foto: Daniel Roland / AFP