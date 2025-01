Tottenham Hotspur le ganó 1-0 a Liverpool en la semifinal de ida de la Copa de la Liga y Rodrigo Bentancur terminó en el hospital: mirá la jugada

El volante uruguayo intentó cabecear una pelota con tanta mala suerte que, pese a que estaba totalmente solo, cayó de cabeza al suelo.

Eso derivó en que los médicos lo atendieran durante 10 minutos en la cancha, hasta que salió en camilla del campo de juego.

An injured Tottenham Hotspur's Uruguayan midfielder #30 Rodrigo Bentancur lays on a stretcher as he is carried off of the pitch during the English League Cup semi-final first leg football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hots

Rodrigo Bentancur se golpeó la cabeza y se lo llevaron en camilla tras 10 minutos de atenderlo en la cancha

FOTO: AFP