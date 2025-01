Y como sucede en cada período de pases, siempre se habla de una posible salida de Darwin Núñez de Liverpool, lo que después termina sin concretarse. En este caso sería más doloroso para él tener que irse del club, ya que tienen muchas chances de ser campeones de la Premier League que lideran desde el inicio del torneo, y también están primeros en el nuevo formato de la Champions League.

Del mal momento de Darwin Núñez en Liverpool a los tremendos elogios de su compañero Mohamed Salah

Como informó Referí este martes, el mejor jugador de Liverpool, el egipcio Mohamed Salah, brindó una entrevista a ESPN Brasil y a diferencia de lo que sucede en la difícil actualidad con Darwin Núñez, se deshizo en elogios hacia el uruguayo.

“Me gusta mucho Darwin, me gusta la manera en la que juega porque también me ilumina a mí, me hace más jugador, me lleva a hacer más cosas aparte de definir y marcar goles", comenzó diciendo.

20241124 FBL - ENG - PR - SOUTHAMPTON - LIVERPOOL Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) celebrates with Liverpool's Uruguayan striker #09 Darwin Nunez after scoring his team second goal during the English Premier League football match between Darwin Núñez y Mohamed Salah Foto: Justin Tallis / AFP

Y añadió: "Siempre corre y siempre intento encontrarlo. Mi preferencia es por él, porque ilumina mi mente. Siempre tenés que mirar el balón y ver dónde está corriendo antes de recibir la pelota”.

“Hay diferentes tipos de jugadores, los otros quieren jugar más con la pelota, pero Darwin prefiere no jugar tanto. Él siempre te da esa opción de correr, siempre intenta moverse en base a mi movimiento y eso, quizás, es lo que yo prefiero”, explicó.

El delantero estrella que Liverpool eligió para sustituir a Darwin Núñez

Se entiende que el uruguayo ha caído en desgracia en Anfield. Distintos medios ingleses revelaron este miércoles que ahora hay interés de Arabia Saudita en Núñez y que podría abandonar los reds en la ventana de transferencias de verano europeo, en julio próximo.

Núñez también tiene interés de varios clubes europeos. Aunque todavía está por ver si Liverpool se verá obligado a aceptar una pérdida por los 85 millones de euros por los que lo trajeron de Benfica.

Pero lo que está claro es que Richard Hughes y Michael Edwards, los dos principales del departamento de fútbol de los reds, ya están dando pasos para sustituir al delantero de Liverpool.

000_9NL3M9.webp Osimhen marcado por Godín AFP

El elegido por estos dos encargados del fútbol del club inglés para sustituir a Darwin Núñez es el nigeriano Victor Osimhen, actual compañero de los uruguayos Fernando Muslera y Lucas Torreira en Galatasaray de Turquía.

Osimhen se encuentra actualmente cedido en el club turco procedente de Napoli de Italia en donde anduvo muy bien, tras verse obligado a trasladarse a Turquía luego de un desencuentro con los directivos del club napolitano.

El equipo de fichajes de Liverpool ha quedado impresionado por la forma del jugador de 26 años esta temporada en Turquía, ya que Osimhen anotó 13 goles y registró cinco asistencias en tan solo 16 partidos con Galatasaray hasta el momento.