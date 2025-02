Con un emotivo video, Defensor Sporting anunció el regreso de Matías Abaldo al club, tras la preocupación que generó su salud mental

Así fue anunciado el regreso de Abaldo este martes, con un emotivo video:

El delantero que en abril cumplirá 21 años, fue transferido en agosto de 2023 a Gimnasia, en donde en un año y medio jugó 36 partidos y convirtió cinco goles.

Los días de preocupación por la salud mental de Matías Abaldo

En enero, después que su representante expuso públicamente la situación compleja que atravesaba el fútbol y la preocupación por su salud mental, Defensor Sporting expresó estar atento a lo que estaba sucediendo.

“Desde Defensor Sporting, quien está en conocimiento de la situación que atraviesa el futbolista Matias Abaldo, expresamos nuestra preocupación en el tema. Desde ya nos pusimos a las ordenes con su actual Club para todo lo que se precise”, decía el texto publicado.

“Toda la familia Violeta está contigo. Acá vamos a estar siempre para acompañarte. ¡Ánimo, Mati!”, concluía.

El 16 de enero, su representante Edgardo Lasalvia fue el primero en advertir sobre la situación del jugador en Radio Provincia de Buenos Aires: “Matías está contenido por su familia. Hoy a la tarde tenemos turno con el psiquiatra. Es un tema muy de fondo".

"Dentro de la cancha él es feliz. La distancia, las lesiones, todo fue empeorando su situación del día a día. Me voy a reunir con (Mariano) Cowen (presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata) para ver los pasos a seguir. Queremos sacar adelante a este chico en el aspecto humano. Estoy preocupado. No quiero que pase lo mismo que con el Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz".

Después de más de un mes de gestiones, Abaldo regresó a Defensor Sporting y el club lo presentó firmando el nuevo contrato: