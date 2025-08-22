¿Cuándo juega Nacional vs Boston River por el Torneo Clausura? Mirá día, hora, cancha y TV

Nacional recibirá a Boston River por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 este fin de semana.

El partido será en el Gran Parque Central a puertas cerradas para los hinchas tricolores, en el tercero de los cuatro juegos en esa condición por la sanción por los incidentes en la final del Torneo Intermedio.

El partido Nacional vs Boston River se jugará este sábado 23 de agosto.

¿Dónde verlo en vivo Nacional vs Boston River por el Torneo Clausura?

El partido se podrá ver por VTV Plus y por Disney+ por streaming.

Boston River, que viene de ganarle a Peñarol en la pasada fecha, se ubica segundo en la tabla del Clausura, con 7 puntos, dos menos que el líder Cerro Largo FC, mientras que los albos suman 6 unidades.