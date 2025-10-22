Damián, el hijo de Nelson Acosta, brindó detalles sobre la salud del exentrenador: "Está delicadito, pero sigue bien cuidado"

Damián Acosta , hijo del exentrenador de la selección de Chile, el uruguayo Nelson Acosta , brindó una entrevista en la que contó detalles del estado de su salud de su padre, afectado por un avanzado Alzheimer que padece desde el 2017.

En diálogo con La Tercera de Chile, Damián contó: "Mi papá está en su casa, en San Vicente de Tagua Tagua, delicadito de salud, pero sigue bien cuidado y con harto cariño. Nos gustaba mucho disfrutar del vino con mi papá, en los asados especialmente, y como queríamos hacer algo juntos, cambiamos una producción de naranjos e instalamos una viña en una tierra de cinco hectáreas”, relató sobre el negocio que comenzó con su padre hace 10 años.

Hace algunos meses, Ítalo Traverso, ex ayudante técnico de Acosta, dio a conocer algunos detalles sobre el estado del exentrenador.

" Nelson ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano" , comentó a mediados de mayo.

LA RECORRIDA Una mañana en el Tróccoli, antes de Cerro vs Peñarol: el pedido del gerente, una cancha en proceso de mejora y el millón de dólares que esperan del Estado

NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Incluso hace algunos años, en diálogo con El Deportivo, Diego Orellana, uno de los futbolistas a los que hizo debutar, describía lo complejo que era dar con el otrora técnico durante los últimos años.

Acosta nació en Paso de los Toros en 1944, en junio cumplió 82 años.

Fue tres veces campeón uruguayo con Peñarol antes de emigrar al fútbol chileno, como jugador. Luego desarrolló toda su carrera como entrenador en ese país hasta dirigir a la selección en dos etapas y también a la de Bolivia.

Dirigió en tres Eliminatorias a Chile y Bolivia, a los chilenos en el Mundial 1998 y en los Juegos Olímpicos de 2000, con los que conquistó la medalla de bronce.

Acosta dirigió a equipos de Chile, Ecuador, Bolivia y México, pero nunca pudo trabajar en su país, Uruguay. El último club en el que trabajó fue Deportes Iquique hasta 2015.