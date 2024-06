El acuerdo al que llegaron Progreso y Peñarol para las localías en el Intermedio y el Clausura

De esta manera no lo harán en su estadio, el Paladino.

La razón por la que Progreso privará a sus hinchas de la "fiesta del barrio" son estrictamente económicas.

Progreso tendría que alquilar andamios para aumentar el aforo de la cancha a 5.000 espectadores y tendría que afrontar altos gastos en materia de seguridad. Eso no lo podrá compensar con la venta de entradas.

Por eso, acordaron con Peñarol que en los dos partidos que jugará ante los carboneros, en la mencionada tercera fecha del Intermedio y en la 14ª y penúltima fecha del Torneo Clausura, tendrán un piso de 7.500 entradas vendidas.

Entre los dos partidos, el arreglo es por 15 mil entradas. Si Peñarol no llega en el Intermedio a ese piso se lo tendrá que pagar a Progreso el monto equivalente y lo podrá compensar en el Clausura si sobrepasa ese piso mínimo pactado.

El monto que recibirá Progreso por enfrentar a Peñarol

Este miércoles, en Minuto 1 que se emite por Carve Deportiva, AM 1010, el presidente de Progreso, Javier Alberro, dijo que su club se asegura US$ 250 mil de ingresos entre los dos partidos.

"Nuestro presupuesto mensual es de US$ 85 mil y US$ 90 mil, varía según los déficits de los partidos. Nos da para cubrir casi tres meses", expresó.

"Estamos en una situación frágil en materia de inspecciones, hay muchas susceptibilidades y es muy difícil lograr las habilitaciones para el Paladino. Tuvimos que jugar en el Palermo por tener el césped largo en el Paladino, la vara está demasiado alta", dijo Alberro.

"En este primer encuentro, Progreso no va a tener déficit, si hay déficit va a ser cubierto Peñarol sea cual sea la cifra", agregó.

"Cuando jugamos de locales contra los grandes en el Paladino, en 2018, el costo del alquiler de andamios rondó los US$ 15 mil. Hicimos averiguaciones en este caso, charlamos con seguridad de AUF, pero el costo rondaría los US$ 10 mil, ahora habría que ampliar más la capacidad porque se nos descuenta la capacidad que sacan los andamios para el VAR. No podemos hacer esa inversión y más cuando podemos generar ingresos por US$ 200 mi. Es lo que debemos hacer y no lo que queremos", analizó el titular de los gauchos.

"Para jugar con Peñarol o Nacional se debe tener un aforo mínimo de 5.000 espectadores, pero luego te permiten venderles 1.000 entradas. Perdés por todos lados, no tenés ganancias. Cuando jugamos con Cerro Largo en el Palermo y con River Plate, acumulamos 130 unidades reajustables de multas, y le sumás los $ 400 mil mensuales que tenés de déficit por partido y se hace muy cuesta arriba competir en el fútbol", agregó.

El tema fue tratado en el consejo directivo de Peñarol el martes y fueron aprobadas las gestiones.

En el acuerdo con Progreso se contempló que en caso de que el Centenario no pueda usarse, los dos cuadros deberán ponerse de acuerdo en la fijación de otro escenario que no será el Paladino, donde los gauchos ofician de locatarios.