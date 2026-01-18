El golazo de chilena de Lautaro Navarro en Defensor Sporting y cómo aprovecha la partida de Diego Abreu para intentar ganarse el puesto

Lautaro Navarro tuvo un gran destaque el sábado al anotar un golazo de chilena para Defensor Sporting que empató 1-1 en el estadio Luis Franzini contra Unión de Santa Fe en partido correspondiente a la Serie Río de la Plata.

Navarro, generación 2008, conectó la chilena tras un centro de Nicolás Wunsch que le bajó de cabeza otra de las joyas juveniles del equipo, Alan Torterolo.

El hijo de Álvaro Navarro, un jugador del proceso de selecciones juveniles de Uruguay, debutó el año pasado cuando su padre era el entrenador del club. Disputó 15 partidos y le hizo un gol a Oriental de La Paz por la Copa AUF Uruguay.

Mirá la chilena que metió el pibe #Serie2026

El delantero confesó que nunca en su carrera había hecho un gol de chilena, ni siquiera en baby fútbol.

La palabra de Lautaro Navarro post-partido y post-golazo.

Defensor Sporting comenzó jugando con Kevin Dawson, Lucas Agazzi, Marco Saravia, Mateo Caballero, Joaquín Robatto; Lucas Paul De los Santos, Mauricio Amaro, Nicolás Medina; Joaquín Valiente, Brian Montenegro y Facundo Castro.

Para el segundo tiempo entraron Germán Barrios, Alexander Machado, Alan Torterolo, Navarro, Nicolás Wunsch, Geanfranco Rodríguez, Tomás Cantera, Diego Abella, Juan Manuel Jorge y Juan Francisco Sorondo.

Emilio Giaccone abrió la cuenta para Unión pero Navarro metió el gol del empate.

El 11 de enero, Defensor Sporting había arrancado la pretemporada perdiendo por penales contra Progreso por la Copa de la Liga AUF.

En aquella ocasión jugaron de arranque Lucas Machado, Agazzi, Sorondo, Guillermo De los Santos, Nahuel Sena; Amaro, Barrios, Xavier Biscayzacú; Wunsch, Machado y Torterolo.

Navarro fue también una pieza de recambio y con su ingreso, Defensor Sporting ganó mucho más peso en el área. Con sus incursiones estuvo muy cerca de anotar pero el golero de Progreso, el argentino Andrés Mehering, fue clave para sostener el cero y mandar el partido a los penales donde el violeta quedó eliminado.

La salida de Diego Abreu al fútbol mexicano (Tijuana) abrió una posibilidad a la disputa del puesto titular del 9 y Navarro le está mandando señales claras a Román Cuello de que él puede ser el hombre.