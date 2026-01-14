El momento de felicidad de Matías Arezo con su hijo Theo, a pocos días de haber firmado un nuevo contrato con Peñarol

Matías Arezo con su flamante esposa, Camila, y su hijo Theo, al que le celebraron su primer año

Matías Arezo entrenó este martes de mañana con Peñarol en el partido amistoso que los dirigidos por Diego Aguirre perdieron en la hora contra Independiente de Argentina 2-1 a puertas cerradas en el Estadio Campeón del Siglo. Este martes celebró el primer año de Theo, hasta ahora, su único hijo.

Como informó Referí el pasado viernes, el delantero y el club aurinegro se dieron el gusto y firmaron un nuevo préstamo con Gremio de Porto Alegre de Brasil, para que el futbolista permanezca un año más.

Hace una semana, Matías Arezo, aun sin arreglar con los carboneros, había pedido permiso a Peñarol para poder comenzar los entrenamientos del martes en Los Aromos. Quería quedarse sí o sí, y luego de su casamiento, se estableció en una casa que compró en un barrio privado. Desde el club le dijeron que no, debido a que no tenía aún contrato con los carboneros.

El costo de la cesión por 12 meses es por US$ 400.000.

Además, en el acuerdo asumen un compromiso de compra de US$ 3.500.000 si Arezo alcanza el 60% de presencias en la temporada 2025 y Peñarol avanza a octavos de final de la Copa Libertadores.

Este martes, luego de haber jugado algunos minutos en la derrota contra Independiente, el goleador celebró junto a su flamante esposa, Camila, el primer cumpleaños de Theo y ella lo mostró muy feliz en redes.

"Primer añito de mi príncipe", escribió.

En pleno festejo por haberse quedado un año más en Peñarol -como era su deseo-, Matías Arezo tuvo otro momento de felicidad, pero este ya más privado y con su familia, por el cumpleaños de su hijo.