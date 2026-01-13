El probable equipo de Nacional para enfrentar a Deportivo Maldonado y el entrenamiento matutino en la playa; mirá el video

Nacional juega este martes (21:30 horas) su primer amistoso de la pretemporada frente a Deportivo Maldonado, por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF y en el Gran Parque Central, donde se espera que el entrenador Jadson Viera coloque un equipo alternativo.

Los albos están en medio de su preparación, enfocados en la parte física y este martes por la mañana entrenaron en la arena de playa, en El Pinar, como mostraron los tricolores en sus redes sociales.

Por ese motivo, el DT colocará a un equipo con mayoría de juveniles y habituales suplentes.

Jadson Viera no utilizará este martes ante Deportivo Maldonado a las principales figuras del plantel tricolor, quienes hicieron trabajos físicos por la mañana.

El probable equipo de los tricolores tendrá a Ignacio Suárez en el arco, el golero que es habitual suplente de Luis Mejía.

20250911 Ignacio Suárez Nacional Plaza Colonia Copa AUF Uruguay 2025, octavos de final. Foto: Dante Fernández / FocoUy Ignacio Suárez Foto: Dante Fernández / FocoUy

La línea de cuatro tendrá al colombiano Hayen Palacios en el lateral derecho, para quien los tricolores buscan una salida, los zagueros juveniles Paolo Calione y Tomás Viera, y el lateral izquierdo Axel Frugone, quien estuvo cedido en Cerro el año pasado.

Paolo Calione Paolo Calione en la pretemporada 2026 de Nacional

En el mediocampo, más juveniles: Luciano González, Agustín Dos Santos, quien tuvo varios partidos el año pasado en Nacional, y Agustín Vera, fichaje que llegó de River Plate y puede tener su debut.

20251212 Agustín Dos Santos y Paolo Calione, Nacional U19, campeón 2025. Foto: @JuvenilesAUF Agustín Dos Santos y Paolo Calione Foto: @JuvenilesAUF

Mientras que en el ataque habrá más jugadores ascendidos para la pretemporada, con Rodrigo Martínez y Pavel Núñez, junto a Exequiel Mereles.

Pavel Núñez en la práctica de Nacional Pavel Núñez en la práctica de Nacional Foto: Nacional

En la arena

Los jugadores de Nacional que no estarán a la orden entrenaron este martes por la mañana en la arena de playa en El Pinar.

Así se pudo ver a Gonzalo Carneiro, Maximiliano Gómez, Nicolás López y Maximiliano Silvera, entre otros, trotando.

Como la semana pasada cuando fueron al Parque Roosevelt, Jadson Viera volvió a sacar al plantel de la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde realizan la pretemporada, para cambiar de escenario y sacudir la rutina.

Los jugadores de Nacional hicieron trabajos de fuerza en la arena, en algo parecido al rugby pero con una pelota de fútbol.

¿Dónde ver Nacional vs Deportivo Maldonado?

La Copa de la Liga AUF se ve en cable por DSports, Flow y Cable Plus mientras que en streaming se ve a través de AUF TV con pago de $ 180 por partido o a $ 890 todo el torneo.

