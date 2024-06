El técnico de Nacional, Martín Lasarte, ya adelantó gestiones en la cancha misma para contratar a un jugador

"Martín Lasarte me tocó la espalda"

Luego, profundizó: "Terminó el partido, y yo estaba parado saludando a Mauricio Pereyra. Me tocan la espalda y era Martín (Lasarte), que me preguntó si me gustaría jugar en Nacional. Le dije que me encantaría, me dijo otras cosas y que no me bajonee y que siga peleándola".