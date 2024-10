Ignacio Ruglio analiza ser CM para que lo "putee" todo el Parque Central y dijo que Christian Ferreyra actúa en forma "deliberada" contra Peñarol

"Depende de pensar un poco los pro y los contra. Por más que esté pintoresco y le saque la chatura a nuestro fútbol, de devolverles con altura una decisión que está mal y con algo hasta de gracia. Pero soy el presidente y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y la repercusión que puede tener esto. Es algo que me gusta, me seduce, hay que bajar un poco la pelota y pensar un poco los pro y los contra", expresó.

"Ayer le empecé a dar vueltas al tema. Si ir por lo legal, si solidarizarnos con los funcionarios y no ir yo. Y en un momento me di cuenta que tenía que encontrar la forma de dejar en evidencia que no tiene sentido lo que decidieron y de alguna forma reírme de lo que decidieron. Voy a reírme de esto y voy a bajar a la cancha con la boina del 49, que me reputee todo el Parque, hacer que filmo videos y se los paso a Diego Pérez para que los suba. Pero no puedo hacer cosas a lo loco, pero me tiene entusiasmado", agregó.

"Balbi ya me había llamado por esto y yo le dije: 'Ale, le están errando', no son Diego y Cecilia como los están pintando", dijo.

Nacional también le aplicó el derecho de admisión a Cecilia Mancuso, integrante del área de comunicación y marketing de Peñarol.

"Escribieron un mail", reconoció Ruglio asignándole la responsabilidad del hecho a Pérez y Mancuso. "Pero no pergeñando que les iban a poner una multa. No hay nada de eso, nada organizado del club. Me dijo que la tenía muy complicada en el club, que tenía mucha presión y tomaron esa decisión que para mí es muy equivocada, pero como decisión de Nacional la respeto. Después veré con mis armas cómo la contraataco".

Pérez le escribió un mail a TV Prensa de Conmebol expresando que Nacional subía contenidos audiovisuales de los partidos de Copa Libertadores, que Peñarol no lo hacía y cerró su mail diciendo: "Me gustaría saber si se puede hacer algo al respecto".

Poco después, Nacional fue multado en US$ 15 mil.

Consultado si el mail lo mandó Diego Pérez por iniciativa propia o si respondió a una orden dirigencial, Ruglio le pasó toda la responsabilidad al funcionario: "Fue Diego si, pero yo le dije: 'Ale, Diego no es el perfil pinchabolso, no es nada de eso. Le molestó que nosotros no pudiéramos subir imágenes de los partidos porque Conmebol no deja y dijo 'Nacional lo hace todo el tiempo y no pasa nada'. Escribió ese mail. No supuso que le iba a venir una multa a Nacional. Supuso que iban a darle permiso a Peñarol para hacerlo o que iban a decirle a Nacional que dejaran de hacerlo. Se lo dije a Alejandro, que no había nada planificado del club. Ahora ya decantó en eso".

"Diego dijo que no quiere perjudicar al club. Le dije, como decía el Contador Damiani, que esto es tormenta con matracas, que quieren distraer la atención de un partido que va a tener mucha tensión y buscaron un chivo expiatorio. Yo como presidente de Peñarol tengo que defender a los funcionarios y más cuando sé que no actuaron de mala fe. Diego no tiene nada de mala fe, no tiene ese perfil", remarcó Ruglio.

"Nuestros abogados dicen que Nacional no tiene derecho a aplicarle el derecho de admisión a nuestros funcionarios. Pero no quiero entrar en batalla legales".

La dura crítica a Christian Ferreyra

Sobre la vuelta a los estados de WhatsApp para fustigar a los arbitrajes y expresar que los jueces conspiran contra Peñarol, Ruglio dijo: "Volvió un poquito, estábamos un poco indignados puertas adentro".

"Veníamos de un árbitro que iba a echar a (Diego) Polenta y se guardó una amarilla, de cosas que estaban pasando. A Ramírez le pegaron un patadón, era foul, lo revolcaron. Y terminó en amarilla para Gastón Ramírez. Después nos dicen que es un offside milimétrico, pero no es offside y si es milimétrico es raro que justo va para el otro lado. Después un penal, que lo barre, porque no llega a tocar la pelota, fue un cúmulo de cosas. El día anterior había protestado por el VAR de Ferreyra que ya lo he dicho 20 veces pero nos lo vuelven a encajar. Estaba sentado en el palco con ganas de meter un estado de WhatsApp y no me aguanté".

Christian Ferreyra será el encargado del VAR en el clásico y Leodán González el árbitro de cancha.

"No quería a Ferreyra. Leodán contra Peñarol se ha equivocado, contra Nacional también. Pero nunca le veo intención deliberada de hacer algo que está mal".

Entonces el periodista Diego Miranda le repreguntó: "¿Y Ferreyra sí".

Ruglio: "Sí, mil veces".

Miranda: "Fuerte".

Ruglio: "Si".

El periodista le preguntó entonces por Hernán Heras, juez del encuentro ante Racing de quien el periodista partidario Wilson Méndez, de gran afinidad con Ruglio, posteó una foto de joven con un short de Nacional. "Heras tenía malos arbitrajes con Peñarol, pero siempre le veía buena intención. Lo de ayer... Cuando le pegan la patada a Gastón y él va corriendo y no la cobra, el línea estaba de frente, ahí ya me di cuenta de que algo estaba raro. Después borré el estado, pero todo el mundo ya lo había levantado. Estaba que volaba de calentura. No hicimos un buen partido ayer, jugamos con suplentes, era esperable. Pero lo tuvimos para ganar con ese penal. Estaba divino el momento dulce, pero pudo ser más dulce".

"Diego (Aguirre) estaba que volaba con la jugada de Gastón. El Cangrejo me dijo que 'me pega y no toca la pelota, y el VAR ni siquiera la revisa'. Suponíamos que íbamos a ganar, fuimos superiores y una sucesión de hechos hizo que las cosas terminaran mal".