Javier Moreira, relator partidario de Nacional, sumó racismo a su archivo de agravios e incitación a la violencia

“¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?”, preguntó Moreira.

Mientras se escuchaba de fondo la voz de un brasileño gritándole cosas, el locutor comercial hizo algunos avisos.

Luego, Moreira volvió a la trasmisión y expresó: “Acá nos gritaron el gol y después se cagó (sic), después se cagó. Nos viniste a gritar el gol y se cagó (sic). Así son estos macacos”, continuando con el relato del partido.

Nacional players react at the end of the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Internacional and Uruguay's Nacional at the Beira Rio stadium in Porto Alegre, Brazil, on April 22, 2025. SILVIO AVILA / AFP Los jugadores de Nacional tras el empate ante Inter Foto: AFP

La sanción de Conmebol a Javier Moreira

Este miércoles, Conmebol le envió una notificación a Moreira en el que le informaba su sanción.

“Nos ponemos en contacto con Ud, a fin de comunicarle que LA CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL ha constatado que CARLOS JAVIER MOREIRA ECHAGUE, periodista acreditado por PASIÓN TRICOLOR, medio de prensa uruguayo, ha cometido actos racistas durante la transmisión del partido disputado entre INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE vs CLUB NACIONAL DE FÚTBOL (Uruguay) en fecha 22 de abril de 2025, en el marco del torneo CONMEBOL LIBERTADORES, tal y como puede verificarse en los enlaces citados en el ANEXO 1”, dice el documento al que accedió Referí.

El castigo consistió en la prohibición de acreditación a los partidos organizados por Conmebol, sin fecha estipulada.

“Por este motivo, la CONMEBOL ha decidido imponerle la prohibición de acreditación a partidos de torneos de la CONMEBOL, sine die”, dice la nota.

En la nota, se agrega: “CONMEBOL se encuentra comprometida con la erradicación del racismo dentro y fuera de los estadios”.

La denuncia a Javier Moreira de Audef por insultos e incitación a la violencia

Moreira tiene otros antecedentes, ninguno vinculado al racismo, pero sí a insultos e incitación a la violencia, que lo llevaron a responder ante la Justicia y fue sancionado.

Tiene un polémico caso en el marco del fútbol uruguayo, cuando en el año 2019 la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) lo denunció por insultos e incitación a la violencia contra el juez agremiado Pablo Giménez, durante el relato del partido que Defensor Sporting le ganó a Nacional el 23 de noviembre por la fecha 13 del Torneo Clausura.

_lcm0453.webp Asamblea de Audaf Leonardo Carreño

Durante el relato de aquel partido, Moreira expresó: "¡Esta sí la viste! ¡Otra vez los jueces, esto es vergonzoso! Un penalazo a favor de Nacional y en la retranca hay roja para Cardacio... Vergonzoso, otra vez un árbitro cocinando a Nacional. Señoras y señores, hay que cortarle la teta al Nacho Alonso (presidente del Ejecutivo de Asociación Uruguaya de Fútbol), hay que cortarle la teta al Ejecutivo, hay que sacarlos del forro de saben donde...".

Más adelante, en sus expresiones que realizaba en un tono elevado, agregó: "Como habrá sido el penalazo que hasta Sonsol dijo que fue penal. Con eso te digo todo".

Después del gol de Defensor, Moreira expresó: "¡Increíble! ¡No lo puedo creer! La verdad, entreguen la copa a Peñarol, que se la entreguen, el Nacho Alonso, el Ejecutivo, el Colegio de Árbitros, los Ubriaco (Darío, en ese momento director del departamento de arbitrajes de la AUF), los De León (Marcelo, presidente del gremio de árbitros), otra vez cocinan a Nacional".

"Si las cosas son cristalinas y los árbitros se equivocan para los dos lados, pero hace años se están equivocando para Nacional", agregó y luego sentenció con una frase que promovió que los árbitros fueran a la Justica: "No van a salir. ¡Los jueces hoy no pueden salir de acá, hoy no salen los árbitros del Franzini! Ojalá que las 2.000 personas vayan a la puerta del vestuario para que no salgan los árbitros del Franzini".

La denuncia de Audaf fue a raíz de este relato y el fiscal Diego Pérez, que tomó el caso, ya solicitó el audio a Ursec (Unidad reguladora de servicios de comunicaciones) para continuar la investigación.

El cruce de Alejando Balbi con Javier Moreira

En 2024, el relator partidario tuvo un cruce con el entonces presidente de Nacional Alejandro Balbi.

En el mes de junio y a seis meses de las elecciones, el titular de los albos le dejó a los hinchas y socios del club un contundente mensaje luego de que Pasión Tricolor informara que Marcelo Gallardo estaba sin club en Arabia Saudita y quería volver a dirigir cerca de Argentina ya que su padre tenía problemas de salud.

Balbi, sin hacer alusiones personales, le pidió a los hinchas que escuchen a "gente responsable" y también a "medios comprobados".

“Le pido al hincha y al socio que trate de escuchar a gente responsable. Que cualquier persona a veces de forma irresponsable largue y se repita y entre en este mundo cibernético como si fuera una gran verdad. Y me refiero al tema de Gallardo del que se dijo que estaba sin equipo. Gallardo está con equipo, formalmente tiene una relación contractual con el equipo de Arabia y no va a venir a Nacional", expresó.

Alejandro Balbi Foto: Leonardo Carreño

¿A qué se debieron esas declaraciones? A que en el programa Pasión Tricolor, Javier Moreira expresó que Gallardo estaba sin equipo, con su padre en Argentina "muy enfermo" y que quería volver a dirigir cerca de Argentina. Moreira ironizó sobre la situación: "Me imagino que los dirigentes y (Sebastián) Taramasco, el gerente deportivo saben de esta situación".

"Me pasó un audio un periodista argentino de radio Mitre que está muy vinculado a la interna de River. 'Me enteré lo del Chino, ¿Nacional tanteó a Gallardo?'", agregó el conductor del programa partidario.

"La información es que no", acotó su compañero Gonzalo Corbo. "Tiene a su padre muy, muy enfermo, con un problema de salud importante, se fue de Arabia, no está dirigiendo, se fue bastante caliente de allá. El no está asegurado, pero siempre apuntaría a lo más difícil”.

Corbo fue por más y dijo: "Si quiere estar cerca de Argentina y no es River, es Nacional".

"¿Es difícil? Sí. Pero, ¿hicimos el intento?", concluyó Moreira mientras cerraron el tema dejando la idea de generar el hashtag #GallardoaNacional.

Un día después, en una conferencia de prensa en Los Céspedes, Balbi fue duro con la información vertida en el programa partidario con el que supo tener una gran relación: "Que se maneje ese tipo de nombres alegremente y con liviandad, claramente quien lo dice tiene un alto grado de irresponsabilidad".

Balbi en ningún momento mencionó a Moreira. Pero fue su medio quien puso el nombre de Gallardo en la palestra. "Puede ser un hincha, puede ser un comunicador, exdirigente, puede ser un pedido de mi casa, cualquiera. Pero lo que les pido a los hinchas es que tratemos de manejar información seria y fidedigna y cuando viene de medios de comunicación que por lo menos sabemos que son comprobados y comunicadores que buscan la noticia dentro del responsable trabajo que hacen todos ustedes".

El mensaje de Javier Moreira: "Dirigentes: a fin de año se van ustedes"

Ese cruce fue luego de la derrota de Nacional 3-0 contra Cerro en el Franzini por la primera fecha del grupo B del Torneo Intermedio. Tras la misma, Moreira expresó que el ciclo de Álvaro Recoba estaba "terminado" y también le reclamó a los hinchas de Nacional de cara a las elecciones del club a fin de año: "Dirigentes, a fin de año se van ustedes".

Moreira también reclamó a viva voz, confesando sentir "humillación" por los tres goles de Cerro con 10 hombres, que los socios de Nacional tienen que generar una oposición para sacar al oficialismo que lidera Balbi: "Tiene que haber renuncias. Se tiene que ir (Sebastián) Taramasco. Dirigentes: a fin de año se van ustedes. Socio: piense el voto a fin de año. Algunos dicen 'no hay oposición'. Que se geste con fuerza porque no puede quedar un dirigente en Nacional. Nos vienen mintiendo hace rato en lo deportivo, nos dicen poco más que somos el Manchester City, que Taramasco es Hugo De León. Es un golpe durísimo".