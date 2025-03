La buena noticia que recibió Martín Lasarte con el regreso de una figura en medio de la tormenta por su continuidad en Nacional

“La reunión fue clara, transparente y los dos partes sabemos de que ya no hay más margen de espera y hay que ganar”, comentó tras el encuentro.

La buena noticia para Martín Lasarte

En medio de esa situación, Lasarte tuvo una buena noticia este viernes en Los Céspedes con la vuelta a los entrenamientos de Eduardo Vargas, quien regresó tras los partidos de Eliminatorias de la selección de Chile.

Chile's forward #11 Eduardo Vargas controls the ball past Paraguay's forward #07 Ramon Sosa during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Paraguay and Chile at the Defensores del Chaco stadium in Asuncion on March 20, 202 Eduardo Vargas en la selección de Chile Foto: AFP

Nacional destacó su vuelta en las redes sociales.

El atacante estuvo en los últimos días convocado a la selección de Chile para los partidos por las Eliminatorias en los que la roja perdió 1-0 ante Paraguay en Asunción y empató 0-0 ante Ecuador.

Por ese motivo se perdió los últimos encuentros de Nacional ante Plaza Colonia y ante Liverpool.

Vargas, de 35 años, fue titular en ambos partidos con su combinado, algo que difiere con lo que ocurre en Nacional, donde ha sido suplente en cinco presentaciones a la espera de que tome forma física.

Puede meterse en el once

El regreso del chileno se da en momentos en que Nacional tiene sentido a Diego Herazo, el colombiano que venía siendo el 9 del equipo.

El atacante se resintió de la pubalgia que arrastra desde hace unos días en el partido ante Liverpool.

El colombiano realiza un tratamiento diario para soportar el dolor, pero no pudo soportar el ritmo del partido y tuvo que pedir el cambio en el primer tiempo.

Nacional Plaza Colonia campeonato apertura 2025/ Diego Herazo. Foto: Leonardo Carreño

Ahora se espera que se recupere para el partido ante Atlético Nacional, en el debut de la Copa Libertadores el próximo miércoles.

Esa situación le abre la puerta a Vargas para que pueda ser titular ante Juventud, en el que sería su primer partido desde el vamos.

Lo que dijo Flavio Perchman sobre Eduardo Vargas

“Vargas todavía no ha jugado”, comentó Perchman este jueves sobre Vargas en radio Carve Deportiva. “Todavía no puedo tener una valoración de Vargas porque no ha jugado. En algún momento Eduardo va a tener que ir para adentro y jugar”, agregó.

En Nacional el delantero suma 97 minutos en cinco presentaciones, todas ingresando como suplente, y con un gol, anotado de penal ante Boston River.

Chile's national football team forward Eduardo Vargas kicks the ball during a training session in Santiago on March 17, 2025. Chile will face Paraguay for a FIFA World Cup 2026 qualifier football match on March 20. Javier TORRES / AFP Eduardo Vargas en la selección de Chile Foto: AFP

En sus recientes partidos con Chile, jugó 72 minutos ante Paraguay y 76 frente a Ecuador.

“Ojalá estos minutos que viene de jugar con Chile nos den el rodaje. Es el tema de los jugadores que no juegan porque no tienen fútbol y no tienen fútbol porque no juegan”, dijo Perchman.

“Es el momento que tenes que tener una evaluación”, agregó el vice albo, quien destacó que tener un plantel amplio “no hace fácil” que todos puedan tener minutos.