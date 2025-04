La figura mundial que podría llegar al Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez y sería un refuerzo de lujo para el Mundial de Clubes

Desde Inglaterra, medios como The Times y The Athletic apuntaron a que el Inter Miami estaría interesado en contratar a Kevin de Bruyne, futbolista que quedará libre en junio de este año ya que no renovará su contrato con el Manchester City. La franquicia de la MLS, propiedad de David Beckham, buscaría sumar al centrocampista belga como un refuerzo estelar en su plantilla.