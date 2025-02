¿Le quiso pegar ahí? Lo que dijo Luciano Boggio sobre el gol de Jeremía Recoba a Peñarol y el jugador de Nacional que lo "sorprendió" y deben "explotar mucho"

centro boggio.mp4

Boggio también contó quién ha sido el jugador que más lo ha sorprendido en su primera semana en Nacional.

“Son pocos días que llevo de entrenamiento y, si bien ya pasó un clásico, sigo conociendo a mis compañeros”, comentó. “Hay grandes jugadores”.

“Si tengo que nombrar por encima de algunas cosas, me sorprendió mucho (Lucas) Villalba, es muy rápido, me sorprendió muchísimo, creo que es una faceta que tenemos que explotar mucho, pocas veces he jugado con un jugadores tan rápido como él”, señaló.

Lucas Villalba y Maximiliano Silvera

El mediocampista analizó su debut en el clásico ante Peñarol. “En cuanto al juego creo que bien, los compañeros son responsables de gran parte de eso, me hicieron sentir bien, tranquilo. Lo fuimos a buscar, fue un partido parejo, pero en lo personal muy bien gracias al gran grupo que hay”.

Boggio también valoró el aporte de Christian Oliva, con quien se sintió “cómodo” en la línea de volantes.

“En cuanto al entendimiento con Christian, creo que en gran partes es gracias a él. A mí se me hace muy fácil estar al lado de él, él cubre varios espacios y me libera bastante. Eso es una facilidad increíble. El grupo me ayudó mucho y me hizo las cosas más fáciles. Nos estamos entendiendo bien y estamos preparando el partido del domingo, ajustando los últimos detalles. El hace todo más fácil por su manera y a mí me queda cómodo”, comentó.

Sobre su posición en el debut, contó: “Cuando llegué dije que estaba para lo que el equipo me necesitara. Y me necesitaba de arranque de interno por izquierda y yo ya lo había hecho. Me sentí bien, pero creo que en el segundo tiempo me sentí mejor, creo que porque el partido se partió un poco y tuve más despliegue y espacio”.

Luciano Boggio

“Y en cuanto al debut, muy feliz, muy contento, es un día que va a quedar para todo mi vida por mi debut con la camiseta de Nacional”, señaló. “Creo que el camino es lo que demostramos en parte del segundo tiempo, que quisimos ir a buscarlo, por más que obtuvimos el gol en contra, creo que superamos al rival y eso lo vamos a buscar en todos los partidos”.

Boggio también contó cómo fue la charla con Martín Lasarte cuando llegó al plantel y de cara al clásico. “Martín desde el momento que llegué me brindo esa tranquilidad. Ellos me manifestaron que iban a ver cómo estaba y lo que veían de mí. En el segundo día me dijeron que me vieron fresco y bien, que querían eso para el partido, y me manifestaron la idea que era probable que arranque”.

“Yo, como dije y no mentí, dije que estaba para lo que me necesitaran, entrar unos minutos, no estar y apoyar de afuera, o jugar de titular. Y contento, me fui contento con mi partido porque traté de aportar lo que el equipo necesitaba. Como dije, tengo mucho para mejorar yo y el equipo. Martin me brindó esa tranquilidad y creo que fue gran parte de poder completar los 90 y sentirme bien”.

El partido ante Progreso y la importancia de ganar

“Es muy importante el partido”, dijo Boggio sobre el encuentro del próximo domingo. “Venimos sin ninguna victoria en el torneo. Se fijó el Paladino, sabemos que es un rival y una cancha difícil. Vamos a tratar de ajustar los últimos detalles para el partido, sabemos que es un partido duro, como lo son todos, pero cuando uno sale de visita se hace más duro, el rival da más todavía.

Luciano Boggio y Marcelo Tulvobitz

Tenemos que obtener esos tres punto por lo que demanda la camiseta, pero también el extra de que venimos sin ganar todavía, creo que tenemos que estar en el todos los detalles, porque eso se paga, se vio el otro día, estuvimos flojo capaz en un lateral y Peñarol encontró la apertura del marcador. No podemos dar esas ventajas. Eso estamos tratando de estar día a día en todo eso para no regalar nada y poder obtener los tres puntos”.

La Libertadores, su posición y la hinchada

Boggio señaló que jugar la Copa Libertadores con Nacional es “algo muy lindo”, pero ahora la cabeza está en el partido ante Progreso.

“Uno cuando viene a este club siempre tiene esa ilusión de jugar la Libertadores, estar en el Parque y pelear cosas importantes”, expresó.

Sobre su posición favorita en la cancha, dijo: “Donde más cómodo me siento es jugando de interno básicamente como jugué el otro día”. “Pero los partidos se dan también, Peñarol se cerró mucho el otro día. Va dependiendo también de cómo el rival se pare, lo que proponga y vamos a ver este partido que va a ser duro, reñido. Lo espero bastante parecido a lo que hizo Peñarol en el primer tiempo”, indicó. “También se hacer el doble cinco, sé hacer todas las posiciones del mediocampo”.

El volante también tuvo palabras para los hinchas de Nacional. “Agradecido, porque nunca es fácil llegar y jugar, eso a uno lo ayuda y lo hace sentir contento. Agradecerle a la gente que sin dudas los necesitamos todos, no solo yo, todo el plantel los necesitamos”.