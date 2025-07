Maximiliano Gómez manifestó su felicidad por llegar a un club "tan grande" como Nacional y dijo qué le molestó de su salida de Defensor Sporting donde agradeció solo a uno de los presidentes que tuvo

"Agradecido también con Perchman que tuvo diálogo conmigo y mis hermanos, yo siempre en un segundo plano porque no me gusta estar en tema de papeles, pero muy contento y agradecido a Perchman y al club", manifestó.

Sobre su salida de Defensor Sporting donde los hinchas quedaron furiosos y colgaron banderas con su persona, Gómez expresó: "Se habló mucho, hoy en día se manejan mucho las redes sociales y salieron cosas que no debieron salir. Pero hoy estoy acá en Nacional, feliz y siempre agradecido a Defensor que me dio muchas cosas. Al presidente anterior (Alberto Ward) por cómo me trató, al Gallito, siempre un crack como persona, Gerardo Miranda, y agradecerle también a los compañeros de Defensor porque se portaron muy bien, me dieron una bienvenida espectacular y no puedo hablar mal del club porque me dio todo y siempre le voy a estar agradecido. Hoy empiezo una nueva etapa, en un nuevo club y trataré de estar a la altura y ganar el Clausura que es el objetivo".

Gómez no hizo referencia al nuevo presidente, Diego Franzini, bajo cuya presidencia se votó por mayoría la salida de Gómez, y tampoco a los hinchas del violeta.

Consultado por Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, dijo: "He hablado, tuvimos varias llamadas, él siempre trató de buscar mi mejor versión. Fueron años difíciles para mi, pero ¿qué jugador no quiere estar en la selección? Trataré de hacer las cosas bien en el club para tener chance de vestir la celeste que es lo más lindo".

Gómez recordó que compartió seis meses con Christian Oliva en Valencia, y fue compañero de selección de Nicolás Lodeiro y Sebastián Coates, además de Gonzalo Carneiro, en Defensor Sporting. "A Nico que es de Paysandú siempre le voy a estar agradecido por cómo me recibió en la selección. Feliz por mi primer entrenamiento".

"Esta camiseta te pide ganar todo lo que tengas por delante, trato de ir día a día, de entregarme al máximo para ayudar a mis compañeros y después el futuro se verá. Estoy acá en Nacional y quiero hacer las cosas bien, ayudar al equipo desde donde me toque y estoy feliz", dijo Gómez que no acostumbra a hablar con los medios.

"Siempre trato de ver todos los partidos del fútbol uruguayo y Nacional juega muy bien, tiene grandísimos jugadores y vengo a aportar lo mejor para el club, para el entrenador, siempre tratamos de aprender, de escuchar al cuerpo técnico, a los más grandes y luego aportar en la cancha", agregó.

"No tuve mucho diálogo de dónde me va a poner (el entrenador Pablo Peirano), en el correr de días se va a fijar dónde se siento mejor y rendiré al máximo donde me toque para aportar lo mejor para el equipo", agregó.

"Se portó muy bien, estoy muy agradecido y es un grandísimo jugador", dijo Gómez sobre Gonzalo Petit que le dejó la 9.

"Nunca paré de entrenar, soy un jugador que le gusta entrenar mucho, terminé con una lesión que no me permitió jugar los últimos partidos con Defensor, pero ya me recuperé, hablé con los doctores y los fisios de acá, me vieron, me analizaron y me dijeron que estaba al 100% para arrarncar", manifestó el delantero.

Los hinchas de Defensor Sporting terminaron muy molestos con el ex Celta, Valencia y Cádiz porque luego de perderse el Torneo Intermedio por una supuesta lesión, se mostró en redes sociales jugando al pádel.

Después de esas últimas palabras, Perchman tomó el micrófono y dijo: "Darle la bienvenida va a dejar marca con nosotros, agradecerle al hermano, Carlos Gómez, que ha sido factor importante en el andamiaje de la negociación, como dije el primer día va a jugar en Nacional y ya tiene puesta la camiseta. Estamos convencidos de dar un paso importante en lo que es la obtención del Campeonato Uruguayo de este año".

Gómez firmó contrato por un año y medio y tiene una cláusula de salida al exterior para junio del año próximo. Pero Perchman dijo: "Ojalá se quiera quedar más tiempo".