"Pará Mina, me quiero enamorar de vos, no odiarte": la increíble anécdota de Federico Valverde con Mina Bonino

Buah, qué buena pinta tiene esto: Fede Valverde charlando con Valdano. ¡Plan para el lunes que viene!pic.twitter.com/iYrOeCDJHS — Madrid Sports (@MadridSports_) November 13, 2024

"No puedo escucharte mas"

"Después de un partido que ya estábamos eliminados con el Ajax, yo jugué poco y nada, y por una jugada simple, subo al coche después del partido, y (Mina Bonino) empieza por qué no la pasas, por qué no pateaste al arco, por qué no corriste en esta jugada, pero pará, nos conocemos hace poco. Yo me tengo que enamorar tuyo, no odiarte".