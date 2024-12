Mirá la charla íntima que mostró Ignacio Ruglio que tuvo con Diego Aguirre el día que lo contrató

El entonces DT carbonero, venía de dejar siete de los últimos nueve puntos que disputó por dicho certamen frente a Liverpool (0-1), Nacional (1-1) y los arachanes.

En ese momento, Peñarol eligió a Juan Manuel Olivera -quien se desempeñaba como técnico de la Tercera división- para que se hiciera cargo de forma interina, y dirigió dos partidos.

Ni bien fue electo presidente por segunda vez, Ruglio eligió a Marcelo Broli para dirigir a Peñarol. En ese momento quien promovía a Diego Aguirre para dirigir en Peñarol era Evaristo González (opositor de Ruglio en las elecciones), pero no fue considerado por el presidente.

En aquel entonces, Ruglio dijo que había esperado "siete horas el llamado de Broli", y por esa razón, según el presidente, dejó de lado al técnico campeón del mundo sub 20 con Uruguay y campeón de la Libertadores sub 20 con Peñarol.

Tres meses después, Marcelo Broli habló de lo que sucedió con el presidente de Peñarol y brindó una versión diferente acerca de por qué no aceptó ser el técnico. Broli explicó: "Me sentí muy utilizado políticamente, me dolió muchísimo, me costó digerirla, no hablé antes porque estaba muy sentido y porque Peñarol estaba definiendo un campeonato".

"Lo único que puedo decir es que (Ignacio) Ruglio ganó la elección el sábado por la noche, se reunió conmigo el lunes de mañana, y en 24 horas Peñarol tenía otro técnico. A partir de que Ruglio se fue de casa, trabajamos con mi cuerpo técnico hasta las 10:30 de la noche preparando cada sesión de video y cada sesión de entrenamiento para el partido con Plaza. Al otro día me despierto y mediáticamente había un alboroto bárbaro y cuando me entero, le mando un mensaje a Ruglio y hasta ahora no me contestó".

El día que Peñarol arregló con Diego Aguirre, se informó que Broli no fue entrenador aurinegro porque había pedido un sueldo muy alto. Esto fue desmentido por el DT: "Cuando aparecieron esos números exorbitantes en la prensa, vi que venía la jugada sucia y me di cuenta; por eso mandé el mensaje, me cayó la ficha que se estaba haciendo una maniobra".

Broli agregó que los dirigentes no tenían "necesidad" de eso porque "Peñarol tiene ahora un entrenador que es ídolo del club y tiene una trayectoria impresionante, era ser claro conmigo y nada más. Se embarró la cancha de una manera horrible que me causó mucho dolor, pero esto es parte del fútbol, no sorprende a nadie".

La charla íntima que mostró Ignacio Ruglio que tuvo con Diego Aguirre el día que lo contrató

Este lunes, luego del título conseguido por Peñarol del Uruguayo a manos de Diego Aguirre, el presidente Ignacio Ruglio mostró un chat que tuvo con el entrenador, cuando le fue a proponer su contratación.

En la madrugada del martes 21 de noviembre, a la hora 5.42, Ruglio le envió un mensaje al técnico.

ruglio.jpg El chat que mostró Ignacio Ruglio que tuvo con Diego Aguirre el día que lo fue a contratar para técnico de Peñarol

"Buen día, Diego. Te puedo robar unos minutos y visitarte en tu casa o donde digas? Es para charlar unos minutos antes del consejo directivo de Peñarol y tener claro en qué posición estás hoy", comenzó escribiendo Ruglio.

Y prosiguió: "Gracias desde ya. Yo siempre estoy activo desde temprano. Incluso podemos encontrarnos en la Ciudad Deportiva que hay lugar privado para hablar".

Casi tres horas después, llegó la contestación de Diego Aguirre sobre la hora 8.25 de aquel martes.

"Hola, Nacho. Buen día. Con gusto nos juntamos donde quieras. En mi casa no hay problema", le contestó Aguirre.

Cuando compartió este lunes ese chat, Ruglio escribió recordando lo que había pasado.

ruglio.jpg Ignacio Ruglio escribió un mensaje luego de mostrar lo que fue la contratación de Diego Aguirre como técnico de Peñarol

"Hace un año más o menos a esta hora, envié este mensaje a Diego (Aguirre). Ya lo había ido a buscar 3 veces durante mis 3 años de mandato y por diferentes motivos no se dio su regreso. En esta aceptó y todo salió como tenía que salir. Dormir poco y laburar mucho, que la constancia es la herramienta más grande del ser humano", escribió Ruglio este lunes a la hora 5.23 en su estado de Whatsapp.

El presidente explicó que había ido a buscar tres veces a Aguirre, pero cuando tuvo todo para que fuera el nuevo entrenador de Peñarol, luego de ganar las elecciones por segunda vez, eligió a Broli.

Finalmente, Aguirre llegó como segunda opción y se concretó su arribo al club porque la Fiera, que aceptó el ofrecimiento sin saber qué sueldo iba a percibir, se había propuesto volver a Peñarol para cumplir un proyecto a tres años, que había preparado silenciosamente, y que tenía como principal objetivo volver a recuperar al club campeón y ganador en Uruguay y en América. Y en un año, Aguirre lo consiguió.