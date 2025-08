Nicolás Schiappacasse habló de su regreso a River Plate, el particular apodo que le puso Julio Ribas y sus "temas personales" con Horacio Peralta

El delantero dijo en primera instancia: "La verdad que lo que estoy sintiendo hoy, la verdad que hace tiempo que no me pasaba. Estoy muy emocionado y muy entusiasmado y con muchas ganas de afrontar este nuevo desafío. Siempre tuve más o menos en contacto con el club, desde el día que me fui hasta el día de hoy y bueno fue más porque nada por el lado de rumbo el gerente deportivo y bueno pudo hacer las gestiones ahí y bueno gracias a Dios estamos acá y estamos contentos", en diálogo con La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

En base a su primer encuentro y el primer contacto con el entrenador, destacó: "Ayer me arrimé, estuve saludando a varios compañeros y también a la gente del club que hace muchos años no los veía, y estuve hablando bastante también ahí con Julio, así que hoy seguramente que nos pondremos más al día".

Peñarol Miramar Misiones, campeonato apertura 2025/Nicolás Schiappacasse Nicolás Schiappacasse Foto: Leonardo Carreño

"La percepción mía (de Ribas) fue más o menos lo que me dijeron mucha gente. Una persona muy motivadora. Creo que hoy es lo que necesito yo para estar bien adentro de la cancha. Yo creo que vamos a hacer las cosas bien y me va a venir bien también una persona así, que esté todo el tiempo corrigiéndome, exigiéndome, es lo que preciso", agregó de su charla con el DT, quién le puso de apodo "el dragón de fuego".

20250615 Julio Ribas River Plate Peñarol Torneo Intermedio 2025. Foto Inés Guimaraens (3).jpeg Julio Ribas Foto: Inés Guimaraens

Sobre el tiempo de entrenamiento que necesita para volver a estar dentro del campo, afirmó: "Yo desde el día que terminé en Miramar no paré de entrenar. Es verdad que no estaba dentro de una cancha, pero sí, si no paré de entrenar con un profe personal que tengo. Capaz que estoy un poco con falta de fútbol, puede ser, porque ya hace un tiempo que no estoy dentro de una cancha, pero eso se va agarrando. A los días de entrenamiento y conociendo a mis compañeros, eso se va agarrando y ojalá que pronto pueda estar a la disposición".

Las diferencias con Horacio Peralta en Miramar

Por otro lado, sobre la relación con el entrenador en Miramar Misiones, Horacio "Chino" Peralta, y su salida, dijo: "Nada, unos temas personales que la verdad no quisiera aclarar, pero ya pasó. Ahora pasé página y estoy aquí, que estoy muy contento en River. Con Peñarol no entré y con Nacional me expulsaron del banco. El tema ya venía un poco de antes, pero bueno, eso fue más o menos el, como quien dice, la frutilla de la torta. Pasaron otros temas, otros temas que no quisiera aclararlo, la verdad. No tanto con él, sino bueno, puede ser con otra gente también, pero que lamentablemente después el que paga es siempre el jugador, pero yo la verdad las cosas no me gusta aclararlas ni por radio ni por nada, yo las cosas si las tengo que decir las digo de frente a la persona y listo".

Horacio Peralta Horacio Peralta FOTO: LEONARDO CARREÑO

"Yo soy bastante autocrítico, soy el primero en hablarme, la verdad, sé las cosas que hice bien, sé las cosas que hice mal, pero bueno, lo que te digo que yo hoy por hoy soy otra persona, estoy completamente concentrado en el fútbol y nada, estoy para sumar y la verdad que estoy muy contento por la oportunidad que me va a dar River y yo se la voy a devolver", señaló sobre su actual momento.

"Capaz que me faltó un poco de madurez también de cuando era más chico, ustedes saben que yo debuté muy rápido y me fui muy chiquito yéndome para Europa y la verdad que uno cuando es chico y cuando le pasan las cosas tan de golpe, no piensa lo mismo cuando va creciendo. Hoy por hoy me siento otra persona y la verdad tengo otra cabeza", argumentó, al repasar su carrera.