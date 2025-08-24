Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Peñarol vs River Plate por el Torneo Clausura: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Mirá los detalles del importante partido que Peñarol y River Plate jugarán este domingo

24 de agosto 2025 - 16:26hs
Diego García&nbsp;

Diego García 

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol enfrenta a River Plate este domingo en partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El encuentro tiene gran relevancia para ambos equipos.

Peñarol busca ganar para seguir en la parte alta del Clausura y para seguir a la caza de Nacional en la Tabla Anual.

River Plate necesita sumar en forma desesperada en la tabla del descenso.

¿A qué hora juegan Peñarol vs River Plate?

El encuentro se jugará desde la hora 18.00 en el Estadio Campeón del Siglo.

¿Por dónde ver Peñarol vs River Plate?

El partido se verá en cable por ESPN y en streaming por Disney+.

