Perchman, sobre una goleada de Nacional a Peñarol en un clásico: "Para la gran mayoría está mal decir esto, pero para visualizarlo hay que pensarlo"

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman , habló con Referí sobre lo que le dejó el mercado de pases que aún no finalizó, pero que los tricolores dan por cerrado, salvo que se presente alguna situación excepcional. Se refirió a la apuesta a los juveniles que prometió en campaña electoral, a los nuevos contratos a dos y tres años, y sobre la posibilidad que proyecta de ver a su club golear a Peñarol en un clásico, en la semana previa a ese partido: "Es algo que los hinchas de Nacional tenemos pendiente , y que si algún día se da va a ser en el Gran Parque Central".

No, el período de pase está abierto hasta el 25 de febrero. En un principio estamos completos , pero no tiene sentido decir que cerramos, algo que todavía está abierto. Mañana hay un... ojalá no pase, pero tengo una lesión, deberé salir a buscar un jugador.

Peñarol ya no es el cuco de 2024 y Lasarte empezó a hacer sombras sobre la aureola de Aguirre: Nacional campeón de la Supercopa Uruguaya

Me quedé con ganas de traer una pierna izquierda, pero tampoco salimos a buscarla, incluso teniendo el cupo de (de extranjero de Christian) Ebere. Queremos dar participación a los jugadores del club, para que tengan chances como el domingo le pasó a Arady, o le sucedió a Magia López y a Mereles.

En la campaña electoral vos dijiste que los juveniles tenían que tener un lugar en el plantel principal. ¿El sector izquierdo va a ser de ellos?

Sí. También los dos zagueros suplentes, cuando regresen del Sudamericano sub 20, van a ser los de la selección (Nicolás Ramos y Pablo Calione). Antes había cuatro y cinco zagueros mayores, ahora hay solo tres.

Flavio Perchman, Ricardo Vairo, Alex Saúl Foto: Leonardo Carreño

¿Es un riesgo esto?

No, porque sino entonces estamos siempre con el riesgo. Y sí, hay que correr el riesgo de que los jugadores sean buenos. Si no, nunca hubiera aparecido Marichal, ni Coates, ni Laborda... y podemos seguir. Entonces, es parte de esto hacerles el lugar y que demuestren que están. Ahora, después que les hacés el lugar, tienen que demostrar que están. Por el hecho de ser juvenil no te asegura estar. Y también tenés a Villalba, que es una adquisición nueva; Mederos se está ganando un lugar en el equipo. Íbamos a traer dos volantes y con la venida de Mederos decidimos traer uno solo.

¿Cómo nace Mederos en ese lugar?

Martín (Lasarte) lo empezó a ver muy bien en la pretemporada, le dio la chance contra San Lorenzo, estuvo muy bien. Le dio la chance contra Olimpia, estuvo muy bien. Lamentablemente no pudo jugar los clásicos por lesión, pero el otro día entró contra Torque y volvió a ser importante.

Vos planteaste que calificás con un 8.5 en 10 el período de pases, ¿qué faltó para que fuera un 10?

Nunca hubiera dicho un 10. Un 10 me lo va a dar si somos campeones uruguayos y hacemos una buena Copa Libertadores. No corresponde hoy analizar con un 10.

20241215 Ignacio Ruglio, Ricardo Viro y Flavio Perchman en Punto Penal. Foto: @Punto_Penal Ignacio Ruglio, Ricardo Viro y Flavio Perchman Foto: @Punto_Penal

El mercado de pases marcó dos tendencias, por un lado la apuesta de Peñarol, que invirtió todo el dinero en un jugador. La apuesta de Nacional fue comprar los porcentajes de algunos jugadores con proyección. ¿Ese es el modelo?

Por ahora es el modelo. Peñarol hizo una apuesta desmesurada para lo que es el fútbol uruguayo, pero la hizo con el jugador más decisivo que tuvo el campeonato el año pasado. Ellos entendieron que era lo mejor. Es un tema de Peñarol.

La otra tendencia en Nacional fue que firmaste contratos a dos y tres años con todos los jugadores que llegaron. ¿Es una nueva política deportiva?

En caso de poder, tenemos que tratar de lograr estos acuerdos pero con vías de escape, porque tampoco me voy a quedar con un jugador por dos años si no funciona bien. Voy a tratar de buscar soluciones. Con esto, procuro evitar que termine un año y tener que volver a armar todo de nuevo. La idea es que si hacés un buen año, pueda tener continuidad. Y que si no se da es porque vendiste bien. Fijate que con Villalba firmamos tres años y sabemos que si se va, será porque llegó una venta que supera bastante lo que hicimos.

Hablaste de que imaginás o proyectás en un futuro cercano una goleada clásica.

Proyecto, porque es algo que los hinchas de Nacional tenemos pendiente, y que si algún día se da va a ser en el Gran Parque Central. Por tanto, tenemos, en estos tres años que vamos a estar nosotros, tres oportunidades.

¿Y en base a qué proyectás eso hoy? Porque las goleadas ocurrieron muy pocas veces en la historia.

Son muy pocas y esporádicas, es así, pero para visualizarlo uno tiene que pensarlo. Si no lo visualizás es muy difícil que se dé. Para la gran mayoría es un sacrilegio o está mal decir esto que estoy expresando. Yo digo lo que creo que hace bien para el equipo y lo que queremos visualizar.

Flavio Perchman Foto: Leonardo Carreño

¿El domingo es un día para esa goleada?

El domingo jugamos en el Parque y es parte de esto. No sé si son las mejores circunstancias, pero ojalá se dé. Mientras juguemos acá, en casa, y tengamos la chance de que toda la familia tricolor esté, siempre va a ser una chance.

Vos hiciste referencia después del último clásico que las rachas en este tipo de partidos son difíciles de cortar.

Pero también, como todas las cosas, un día se cortan.

¿Cómo imaginás el clásico del domingo?

Con Nacional siendo protagonista y Peñarol esperando y saliendo del contra. Para mí, esa va a ser la principal característica. Además, las últimas tres veces que vino Peñarol acá al Parque, sintió siempre mucho la localía que Nacional. Peñarol siente más la localía de Nacional en el Parque, que lo que nosotros la sentimos en el estadio de ellos.

¿Cuál es la fortaleza Nacional para el domingo y qué es lo que te preocupa del equipo?

Lo que me preocupa no lo voy a decir y la fortaleza que tenemos es que venimos de un revés del domingo pasado y que los jugadores emocionalmente van a estar a tope el domingo.