Progreso será el rival de Nacional en semifinales de la Copa de la Liga AUF tras ganarle a Juventud; mirá el gol del triunfo

Progreso le ganó a Juventud

Progreso le ganó 1-0 a Juventud de Las Piedras este domingo por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF y será rival de Nacional en una de las semifinales del flamante torneo de verano.

Con gol de Federico Andueza en una pelota parada preparada en un tiro de esquina, los de La Teja se quedaron con la victoria en un partido parejo y ante uno de los equipos revelación de la pasada temporada.

Embed - Juventud 0-1 Progreso | Resumen del partido | Copa de la Liga AUF 2026 | #AUFTV El equipo de Leonel Rocco sumó su segundo triunfo en el certamen, ambos con el arco en cero, y se metió entre los cuatro mejores.

El hombre gol



Federico Andueza tras el triunfo de @ProgresoOficial.



Progreso vs Nacional En semifinales Progreso será rival de Nacional, que el sábado empató 1-1 ante Cerro Largo FC y volvió a avanzar por vía de los penales.

Por el momento no están definidos ni el día ni el escenario de la semifinal entre gauchos y tricolores, con la posibilidad de que se juegue en Durazno o en el Estadio Centenario, y que sea el jueves. La otra semifinal la jugarán Boston River, que este domingo eliminó a Albion a primera hora, ante el ganador de Peñarol vs Racing, que juegan este lunes a las 21:30.