Progreso será el rival de Nacional en semifinales de la Copa de la Liga AUF tras ganarle a Juventud; mirá el gol del triunfo

Con gol de Federico Andueza en una pelota parada preparada en un tiro de esquina, los de La Teja se quedaron con la victoria

19 de enero 2026 - 7:47hs
Progreso le ganó a Juventud

Progreso le ganó a Juventud

Progreso le ganó 1-0 a Juventud de Las Piedras este domingo por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF y será rival de Nacional en una de las semifinales del flamante torneo de verano.

Con gol de Federico Andueza en una pelota parada preparada en un tiro de esquina, los de La Teja se quedaron con la victoria en un partido parejo y ante uno de los equipos revelación de la pasada temporada.

Embed - Juventud 0-1 Progreso | Resumen del partido | Copa de la Liga AUF 2026 | #AUFTV

El equipo de Leonel Rocco sumó su segundo triunfo en el certamen, ambos con el arco en cero, y se metió entre los cuatro mejores.

Micaela Torres, Mateo Ponte y Lucas Villalba
Temas:

Progreso Nacional La teja Juventud de Las Piedras

