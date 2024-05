Ricardo Caruso Lombardi se defendió de su denuncia por racismo: "Estaba dirigiendo un árbitro normal"

"No me gusta la manera en que me están tratando. Me siento como que me dejan de costado, como que no me saludan, como que siempre me dejan la espalda. No les gustó que haya hablado del partido con Nacional , les molestó mucho. Y como por ahí tocás a árbitros que son de mucha elite , no les va que un extranjero venga y hable de ellos, les molesta. Los dirigentes me dijeron que no me vaya porque vieron un cambio muy grande desde que llegamos. Pero uno tiene que estar cómodo trabajando y la verdad que me siento mal", dijo Caruso Lombardi a Teledía de Canal 4.

"Lo del otro día mi enojo fue decir 'no fue ni foul'. El mismo árbitro me dijo ayer que no fue ni foul. Mal Guzmán (Pereira), mal a mí, nos hacen los dos goles y reaccioné mal. Es lo que se me ocurrió. Sin ofender a nadie, se me ocurrió contestar mal porque son los insultos típicos míos, como digo 'tarado de mierda', como digo 'boludo de mierda' y se me escapa eso de lo que todo el mundo me está acusando y me tiran con el racismo", expresó Caruso Lombardi tras ser citado a declarar por la fiscal de flagrancia de 10° turno, Eliana Travers.

El empresario Edgardo Lasalvia, quien maneja la llegada de jugadores a Miramar Misiones aunque formalmente el director deportivo es su socio Nicolás Rotundo, dijo sobre los dichos de Carus Lombardi: "No me representa".

El miércoles, dos días después del partido, el entrenador argentino renunció a su cargo.

En su despedida hubo asado en Miramar Misiones y Lasalvia posó abrazado con el DT argentino.

20240522 Ricardo Caruso Lombardi, Edgardo Lasalvia, Nicolás Rotundo, asado tras renuncia en Miramar Misiones Despedida de Ricardo Caruso Lombardi con Miramar Misiones

La defensa de Caruso Lombardi ante denuncia por racismo

"Lo de la denuncia lo hacen a propósito porque quieren que me vaya y como quieren que me vaya renuncié y chau. No hace falta que me hagan una denuncia, ¿quieren que me vaya? Me voy, les molesto", comentó.

"Les quiero aclarar que pedí las disculpas del caso, llamé al árbitro, hablé con él. Aparte no es que me estaba dirigiendo un árbitro de tez negra, estaba dirigiendo un árbitro normal, que mi enojo hizo que yo hablara de esa manera, nada más", expresó Caruso Lombardi en la citada nota.

"Mirá si yo tengo que denunciar a todos los que me gritaron 'gordo vendehumo', 'gordo payaso', lo que me gritaban en la cancha, como me discriminan en un montón de cosas. El ámbito futbolero es diferente", concluyó el entrenador argentino cuya defensa judicial fue asumida por Jorge Barrera.