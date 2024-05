"No me representa": el Chino Lasalvia habló de Ricardo Caruso Lombardi y la decisión de Miramar

"Hoy tenemos una reunión con el entrenador, junto con Nico Rotundo. Vamos a escuchar el descargo de Caruso, no estoy de acuerdo con lo que dijo, no me representa ni a mi ni a los que formamos parte del club", expresó Lasalvia en Carve Deportiva.

Ricardo Caruso Lombardi puso su cargo a disposición

Lasalvia reconoció que Caruso Lombardi "puso el cargo a disposición" después del partido contra Liverpool porque "siente que puede haber una persecución por su mala relación con Chiqui Tapia (presidente de la AFA) y por la relación de Tapia con algunos jueces. Todo eso excede lo que es 11 contra 11 y Miramar debe mejorar deportivamente".

Señaló que el entrenador "se arrepintió automáticamente" el lunes después del encuentro contra Liverpool, pero "él es el espejo, lo miran los jugadores y debe transmitir tranquilidad. Ayer cuando íbamos ganando 1-0 el equipo hizo tiempo y eso tampoco me representa".

"Lo presenté para traerlo, me pareció una alternativa buena para cambiar, la motivación, él trabaja muy bien, trabaja muy duro, de hecho hay jugadores que se han sentido físicamente porque no venían entrenando con el profesionalismo que este técnico lo hace, pero la forma de manejarse y expresarse no es la que queremos para Miramar", dijo Lasalvia y agregó que "lo trajimos para estar todo el año y que en junio tenga la posibilidad de incorporar los refuerzos que considere necesarios. Nos faltan jugadores para competir dignamente en Primera división. Lo que estoy viendo no me gusta, quiero perder en la cancha y ganar en la cancha. Enojar, putear pero no perdemos y ganamos por los árbitros y menos dirijirnos de esa manera a los árbitros", añadió.