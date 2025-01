"Sabemos que los clásicos son a muerte": Julián Millán, el colombiano de Nacional, ya palpita los duelos ante Peñarol

Millán también elogió las instalaciones de la Ciudad Deportiva Los Céspedes. “Muy sorprendido, no me imaginaba una sede así, teniendo todo aquí a la mano. Obviamente muy a gusto porque prácticamente aquí lo tenemos todo para uno poder rendir de la mejor manera”.

Con respecto a lo que espera en Nacional, dijo: “Primero que todo, como lo dije el otro día cuando pisé tierra uruguaya, ganarme mi posición aquí, darme a conocer y ya pues en lo grupal, obviamente conseguir todos los objetivos que se tracen en el camino, pelear la Libertadores, el torneo nacional y bueno, aquí estamos para aportar el granito de arena”.

El zaguero zurdo no quiso afirmar si estaba para jugar el lunes, en el primer amistoso de pretemporada de Nacional ante San Lorenzo en el Gran Parque Central.

“Sí, no, pues ya a disposición de los profes, obviamente apenas llevo dos entrenamientos, literal, entonces, pero no, a disposición de lo que te digan los profes para poder estar ahí adaptándome de la mejor manera”, expresó.

Sobre la lesión que tuvo el año pasado, dijo estar “muy bien”. “La lesión que tuve ya pasó, gracias a Dios, ya eso sanó. Y nada, estoy a disposición de lo que venga para tomar ritmo nuevamente, pues obviamente tenía una para de un mes, entonces nada, tomando ritmo".

Cuando estaba el interés tricolor, Millán habló con su compatriota Diego Herazo, delantero de los albos y este jueves contó que le dijo: “Que aquí voy a encontrar una familia, gente que me va a ayudar a crecer y voy a encontrar un gran grupo”.

El defensa cafetero también habló de sus compañeros de posición, Sebastián Coates y Diego Polenta, y dijo que eran “muy referentes”. "Vengo a aprender de ellos, conocerlos más y esperemos que con el que me toque, pueda hacerlo de la mejor manera y aprender de ellos”.

Además, contó cómo fue su cambio de posición tras pasar de delantero al medio y luego a la zaga, y lo que le indicó el entrenador que marcó ese aspecto de su carrera. “Me dijo que mis características, por ser zurdo y por mi talla, me iban a ayudar mucho más en esta posición, que ahí iba a ser grande. Al principio no la tomé de buena manera, pero con el paso del tiempo me fui adaptando y me enamoré de la posición”.

Millán dijo que quiere conocer lo antes posible a la hinchada de Nacional y su estadio. “He visto videos, pero estoy ansioso de poder conocerlos a todos. Ya quiero pisar el Parque Central y poder sentirlos más cerca y esperemos que los clásicos nos los llevemos a casa”, comentó.

Y sobre los clásicos ante Peñarol, señaló que ya tiene conocimiento de cómo son.

“Sabemos que los clásicos son a muerte, son partidos aparte y esperemos estar a la altura dando todo”, expresó.