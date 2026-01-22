Segunda División: River Plate cerró la llegada del "Colo" Santiago Romero y el regreso de Cristian Techera

En su vuelta a la Segunda División Profesional tras más de 20 años, River Plate contrató al "Colo" Santiago Romero y concretó el retorno al club al "Bicho" Cristian Techera , confirmaron fuentes del darsenero a Referí.

Romero y Techera firmaron sus contratos con River este miércoles, y serán presentados en las redes del equipo este jueves.

El "Colo", exjugador de Nacional, tiene 35 años y llega libre tras su paso por Danubio , club en el que jugó de 2023 a 2025.

En la última temporada disputó 31 partidos (uno de ellos por Copa Sudamericana) y convirtió tres goles por la Liga AUF Uruguaya.

El "Bicho", en tanto, jugó la pasada temporada en Fénix, con el que no logró el ascenso a Primera. El extremo de 33 años jugó 26 partidos en el 2025 con el Ave y convirtió cuatro tantos.

Techera se formó y debutó en River Plate, club al que volverá más de diez años después. Durante ese lapso jugó en Estados Unidos, Argentina y Perú, además de pasar por Atenas de San Carlos y Cerro Largo.

Con las altas de Romero y Techera River Plate llegó a las diez contrataciones para encarar su primera temporada en Segunda División desde 2004. Entre los otros nombres están los de los exfutbolistas de Peñarol Carlos Rodríguez, Mathías Rodríguez y Matías de los Santos.

Fuentes del club detallaron que con estas dos últimas llegadas se cerró la participación de River en el mercado de pases.