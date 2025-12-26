Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PAYSANDÚ

Segunda División: tras su polémica salida de Liverpool, Miguel Samudio se volverá a reunir con Emiliano Alfaro en Paysandú

Samudio y Alfaro compartieron pocos meses en Liverpool en 2024, debido a que el paraguayo se fue del club luego de tener un problema personal con un compañero

26 de diciembre 2025 - 13:30hs
Miguel Samudio celebrando el campeonato que ganó con Liverpool en 2023

Miguel Samudio celebrando el campeonato que ganó con Liverpool en 2023

Foto: Leonardo Carreño.

Paysandú FC, club que debutará en la Segunda División Profesional en 2026 tras salir campeón de la Primera División Amateur, confirmó a Emiliano Alfaro como su nuevo entrenador, y al paraguayo Miguel Samudio como su primer contratación, ambos exintegrantes de Liverpool.

Alfaro tendrá su segunda experiencia como entrenador principal en primera, luego de dirigir a Liverpool de enero a octubre de 2024.

Durante esa etapa el negriazul ganó la Supercopa Uruguaya de 2024, pero luego tuvo una mala temporada en la Liga AUF Uruguaya, en la que terminó fuera de las copas internacionales. Alfaro dirigió un total de 35 partidos, de los que ganó 9, empató 10 y perdió 16.

El técnico volverá a tener entre sus dirigidos a Samudio, algo que fue solicitado por el propio Alfaro al llegar a Paysandú, confirmó Referí.

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool
MERCADO DE PASES

Tras casi cerrar su pase a Liverpool y sonar para Nacional y Peñarol, Nicolás Vallejo es nuevo fichaje del León de México

Urretaviscaya firmó con Wanderers
MERCADO DE PASES

Club por club, repasá altas y bajas el período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026

Samudio y Alfaro compartieron pocos meses en Liverpool, debido a que el lateral izquierdo paraguayo se fue del equipo en abril de 2024 por un problema personal con un compañero del plantel.

"La decisión que tomé para mí no fue difícil porque tiene que ver con una forma de vivir, con valores, principios, que uno no está dispuesto a tranzar a cambio de absolutamente nada, no importa con quien", dijo en su momento Alfaro al ser consultado sobre la salida del paraguayo.

Temas:

Segunda división Liverpool Miguel Samudio Emiliano Alfaro Paysandú

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Salaberry
NACIONAL

"Con el dolor en el alma": experimentado captador de juveniles de Nacional se despidió del club tras cerrar su ciclo por "diferencias personales"

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool
MERCADO DE PASES

Tras casi cerrar su pase a Liverpool y sonar para Nacional y Peñarol, Nicolás Vallejo es nuevo fichaje del León de México

Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman
PERÍODO DE PASES

Nacional y Peñarol se interesaron por un delantero de Boca Juniors; mirá lo que dicen en Argentina

 Diego Aguirre
PEÑAROL

El extremo argentino que quiere Diego Aguirre para Peñarol y que Chiqui Tapia, presidente de AFA, lo pretende en su club

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos