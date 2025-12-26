Segunda División: tras su polémica salida de Liverpool, Miguel Samudio se volverá a reunir con Emiliano Alfaro en Paysandú

Paysandú FC , club que debutará en la Segunda División Profesional en 2026 tras salir campeón de la Primera División Amateur, confirmó a Emiliano Alfaro como su nuevo entrenador, y al paraguayo Miguel Samudio como su primer contratación, ambos exintegrantes de Liverpool .

Alfaro tendrá su segunda experiencia como entrenador principal en primera, luego de dirigir a Liverpool de enero a octubre de 2024.

Durante esa etapa el negriazul ganó la Supercopa Uruguaya de 2024, pero luego tuvo una mala temporada en la Liga AUF Uruguaya, en la que terminó fuera de las copas internacionales. Alfaro dirigió un total de 35 partidos, de los que ganó 9, empató 10 y perdió 16.

El técnico volverá a tener entre sus dirigidos a Samudio, algo que fue solicitado por el propio Alfaro al llegar a Paysandú, confirmó Referí.

Samudio y Alfaro compartieron pocos meses en Liverpool, debido a que el lateral izquierdo paraguayo se fue del equipo en abril de 2024 por un problema personal con un compañero del plantel.

"La decisión que tomé para mí no fue difícil porque tiene que ver con una forma de vivir, con valores, principios, que uno no está dispuesto a tranzar a cambio de absolutamente nada, no importa con quien", dijo en su momento Alfaro al ser consultado sobre la salida del paraguayo.