"Sentí que me echaron de mi casa": el sentimiento de Nelson Abeijón tras la salida de Nacional

"Para mi lo que más me duele, más allá de perder un trabajo, es lo demasiado crítico para una persona que es un ídolo en Nacional, críticas muy fuera de lugar. Chino Recoba jugador es ídolo de Nacional; Chino Recoba técnico, arranca una nueva experiencia. Pero vi demasiada mala onda, agresividad de mas, de los medios, de la gente. Después no sé porque nos echaron, si fue la presión o que", dijo el Abeja en Sport 890.

Abeijón dijo que el final del ciclo como técnico de Nacional podía haber pasado por el resultado final contra Cerro, pero "después uno espera una oportunidad más, esto se puede revertir, no vino, y después los sentimientos de cada persona. En mi caso me pegó mucho porque es como cuando te echan de tu casa porque te portaste mal. No lo puedo superar en ese sentido, pero la vida sigue".

"Uno es realista y sabe que perder 3-0 con Cerro y con uno menos, no es normal. Sentí que teníamos que dar demasiados exámenes y no es fácil, ganar y jugar bien, hacer 5 goles, cuando al fin y al cabo quién no quiere jugar bien al fútbol. En ese momento quería esconderme abajo las piedras".

Nelson Abeijón destacó el gesto de Diego Polenta

Destacó el gesto de Diego Polenta al final del partido contra Cerro: "Los jugadores se querían matar, porque jugás en Nacional. Diego vino a saludar, es un capitán de verdad. No es uno que se pone el brazalete. Se preocupa por todo, también tiene una gran amistad con el Chino. La calentura que tenía él y vino a hablarle un abrazo al Chino".

"El fútbol es así, las cosas pasan con razón o sin razón. Soy un tipo que pasé por mil y nunca bajé los brazos y ahora será igual, salir adelante. El momento de la calentura pensás cosas negativas, te querés agarrar con el mundo y no es así", agregó.

Contó que el martes los cuatro integrantes del cuerpo técnico fueron a retirar sus pertenencias a Los Céspedes y a saludar a los jugadores. "Siempre queda el respeto, lo humano, aparte que lo sentíamos de ir a hacerlo. Fue algo mutuo, estuvo muy bueno por un lado, por otro es como volver a empezar. Lo que queda es lo humano".

Sobre la diferencia de puntos que sacó Peñarol, Abeijón fue claro: "No me interesa lo que hace Peñarol, es la verdad. Me comparé con ellos cuando fuimos a jugar mano a mano en la cancha. Y con el Chino no perdimos clásicos".